УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9238 відвідувачів онлайн
Новини Відео ППО України Засідання Рамштайну
272 12

Зеленський: Серед головних пріоритетів нашої роботи з партнерами – захист проти російських "шахедів" та ракет. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступний тиждень має бути доволі активним, серед іншого Україна готується до засідання "Рамштайну".

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступний тиждень теж має бути доволі активним, серед іншого готуємось до формату "Рамштайн". Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше 2 мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування", - заявив президент.

За словами Зеленського, серед головних пріоритетів для всієї роботи з партнерами – більший захист неба, захист проти російських "шахедів", проти російських ракет.

"Зараз знову в нашому небі російські ударні дрони – ППО наше працює. Були удари протягом дня по Запоріжжю, по Херсону, по інших наших містах, наших громадах. Щодня ця російська загроза, і значить, щодня ми маємо додавати силу Україні. Саме так і робимо. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає нашу державу! Слава Україні!", - додав очільник держави.

Читайте також: Гілі про 30-те засідання "Рамштайну": Ми зосередимо наші зусилля на наданні необхідної військової допомоги Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (25398) допомога (8705) Рамштайн (180)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
видно знову він пару дорожок великого нюхацтва вдув
показати весь коментар
06.09.2025 21:28 Відповісти
+3
показати весь коментар
06.09.2025 21:37 Відповісти
+2
Ще два місяці назад втюхував,внас вже є рішення,дрони перехоплювачи,шазедам капєц.Шахеди як лупошили українців так ілупошать,крім отіх хлопалок траатаатаа,ні#уя,шахи пи₴дячать через сумщину кожен день,вже і дньом.У Зедента все колись буде,але трішечки згодом.😭😱🤡
показати весь коментар
06.09.2025 21:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
видно знову він пару дорожок великого нюхацтва вдув
показати весь коментар
06.09.2025 21:28 Відповісти
А ти взагалі у розшуку ТЦК. Бісів ухилянт.
показати весь коментар
06.09.2025 21:32 Відповісти
я три дні назад приїхав з європи. їздив туди на відпочинок. то виходить ти брешеш ? і щоб ти загашений наркєт розумів своїм зе мозочком безуглим, я кожен місяць їзжу до польші по бізнесу.
показати весь коментар
06.09.2025 21:39 Відповісти
Ще два місяці назад втюхував,внас вже є рішення,дрони перехоплювачи,шазедам капєц.Шахеди як лупошили українців так ілупошать,крім отіх хлопалок траатаатаа,ні#уя,шахи пи₴дячать через сумщину кожен день,вже і дньом.У Зедента все колись буде,але трішечки згодом.😭😱🤡
показати весь коментар
06.09.2025 21:34 Відповісти
не переймайся. плюнь на цю зелену політику
показати весь коментар
06.09.2025 21:40 Відповісти
Шось підженуть?
показати весь коментар
06.09.2025 21:28 Відповісти
Підженуть, бла бла бла,якось так😥
показати весь коментар
06.09.2025 21:36 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2025 21:37 Відповісти
Ці відосіки про "захист від шахедів" і "підсилення пепео" вже чую два роки.
показати весь коментар
06.09.2025 21:38 Відповісти
Не бреши поц неголений, у тебе, гнида прострочена, в приорітеті зажди були іьє дороги, по дууууже завишеній ціні.
показати весь коментар
06.09.2025 21:40 Відповісти
Головне завдання для вовчиних 4-5 менеджерів врятуватися від плівок МЕНДіЧА . Он у Трампа все ок - по Епштейну його відмили вичещинени під себе НИМ ЖЕ його тепер ФБРівці. Він виявляється був їхнім агентом ТЕЖ...
показати весь коментар
06.09.2025 21:42 Відповісти
Здохни підар
показати весь коментар
06.09.2025 21:48 Відповісти
 
 