Зеленський: Серед головних пріоритетів нашої роботи з партнерами – захист проти російських "шахедів" та ракет. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступний тиждень має бути доволі активним, серед іншого Україна готується до засідання "Рамштайну".

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступний тиждень теж має бути доволі активним, серед іншого готуємось до формату "Рамштайн". Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше 2 мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування", - заявив президент.

За словами Зеленського, серед головних пріоритетів для всієї роботи з партнерами – більший захист неба, захист проти російських "шахедів", проти російських ракет.

"Зараз знову в нашому небі російські ударні дрони – ППО наше працює. Були удари протягом дня по Запоріжжю, по Херсону, по інших наших містах, наших громадах. Щодня ця російська загроза, і значить, щодня ми маємо додавати силу Україні. Саме так і робимо. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає нашу державу! Слава Україні!", - додав очільник держави.

