Гілі про 30-те засідання "Рамштайну": Ми зосередимо наші зусилля на наданні необхідної військової допомоги Україні
Міністр оборони Британії Джон Гілі підтвердив, що наступне - 30-те за ліком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня у Лондоні.
Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Києві, 3 вересня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Гілі нагадав, що Британія разом із Німеччиною взяла на себе координацію зустрічей Контактної групи з питань оборони України.
Також британський міністр додав, що на ювілейному засіданні "Рамштайну" партнери зосередять свої зусилля на наданні військової допомоги, необхідної Україні для продовження боротьби проти агресії РФ.
"Наступного тижня в Лондоні відбудеться наше 30-те засідання. І ми зосередимо усі наші зусилля на наданні військової допомоги, необхідної Україні для продовження боротьби, і на виконанні зобов'язань, які країни НАТО взяли на себе на саміті НАТО",- заявив Гілі.
Раніше повідомлялося, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться у Великій Британії 9 вересня.
