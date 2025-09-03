УКР
Гілі про 30-те засідання "Рамштайну": Ми зосередимо наші зусилля на наданні необхідної військової допомоги Україні

Гілі

Міністр оборони Британії Джон Гілі підтвердив, що наступне - 30-те за ліком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня у Лондоні.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Києві, 3 вересня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Гілі нагадав, що Британія разом із Німеччиною взяла на себе координацію зустрічей Контактної групи з питань оборони України.

Також британський міністр додав, що на ювілейному засіданні "Рамштайну" партнери зосередять свої зусилля на наданні військової допомоги, необхідної Україні для продовження боротьби проти агресії РФ. 

"Наступного тижня в Лондоні відбудеться наше 30-те засідання. І ми зосередимо усі наші зусилля на наданні військової допомоги, необхідної Україні для продовження боротьби, і на виконанні зобов'язань, які країни НАТО взяли на себе на саміті НАТО",- заявив Гілі.

Раніше повідомлялося, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться у Великій Британії 9 вересня.

Читайте також: Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться в Лондоні 9 вересня, - Міноборони Німеччини

Там, де є європейські аналоги, треба заміняти американську зброю на європейську. Хто більше допомагає, тому першочергово треба і виробника стимулювати. Не кажучи вже про те, що в Трампа зміни настрою - як бик посцяв.
03.09.2025 23:35 Відповісти
Головне, щоб оті менегери з опу, «потужно» свого носа не сували до Системи Управління та Забезпечення потреб Захисникам України!!
Вони, не мають ЖОДНОГО на це, законного права! Але ж, поряд з ними ухилянт сидить, як СРАТЬєх…., лоба тупого морщить, заслуховуючи військових і гадячи їм, як сержанту Журавлю!!
03.09.2025 23:38 Відповісти
 
 