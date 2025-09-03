Гілі про 30-те засідання "Рамштайну": Ми зосередимо наші зусилля на наданні необхідної військової допомоги Україні

Міністр оборони Британії Джон Гілі підтвердив, що наступне - 30-те за ліком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня у Лондоні.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Києві, 3 вересня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Гілі нагадав, що Британія разом із Німеччиною взяла на себе координацію зустрічей Контактної групи з питань оборони України.

Також британський міністр додав, що на ювілейному засіданні "Рамштайну" партнери зосередять свої зусилля на наданні військової допомоги, необхідної Україні для продовження боротьби проти агресії РФ.

"Наступного тижня в Лондоні відбудеться наше 30-те засідання. І ми зосередимо усі наші зусилля на наданні військової допомоги, необхідної Україні для продовження боротьби, і на виконанні зобов'язань, які країни НАТО взяли на себе на саміті НАТО",- заявив Гілі.

Раніше повідомлялося, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться у Великій Британії 9 вересня.

