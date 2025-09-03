РУС
Гили о 30-м заседании "Рамштайна": Мы сосредоточим наши усилия на предоставлении необходимой военной помощи Украине

Гілі

Министр обороны Великобритании Джон Гили подтвердил, что следующее - 30-е по счету заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе в Лондоне.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Киеве, 3 сентября, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Гили напомнил, что Великобритания вместе с Германией взяла на себя координацию встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Также британский министр добавил, что на юбилейном заседании "Рамштайн" партнеры сосредоточат свои усилия на предоставлении военной помощи, необходимой Украине для продолжения борьбы против агрессии РФ.

"На следующей неделе в Лондоне состоится наше 30-е заседание. И мы сосредоточим все наши усилия на предоставлении военной помощи, необходимой Украине для продолжения борьбы, и на выполнении обязательств, которые страны НАТО взяли на себя на саммите НАТО",- заявил Гили.

Ранее сообщалось, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в Великобритании 9 сентября.

Читайте также: Следующее заседание "Рамштайна" состоится в Лондоне 9 сентября, - Минобороны Германии

помощь и поддержка (886) Рамштайн (172) Гилли Джон (59)
Там, де є європейські аналоги, треба заміняти американську зброю на європейську. Хто більше допомагає, тому першочергово треба і виробника стимулювати. Не кажучи вже про те, що в Трампа зміни настрою - як бик посцяв.
03.09.2025 23:35 Ответить
Головне, щоб оті менегери з опу, «потужно» свого носа не сували до Системи Управління та Забезпечення потреб Захисникам України!!
Вони, не мають ЖОДНОГО на це, законного права! Але ж, поряд з ними ухилянт сидить, як СРАТЬєх…., лоба тупого морщить, заслуховуючи військових і гадячи їм, як сержанту Журавлю!!
03.09.2025 23:38 Ответить
 
 