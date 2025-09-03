Гили о 30-м заседании "Рамштайна": Мы сосредоточим наши усилия на предоставлении необходимой военной помощи Украине

Министр обороны Великобритании Джон Гили подтвердил, что следующее - 30-е по счету заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе в Лондоне.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Киеве, 3 сентября, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Гили напомнил, что Великобритания вместе с Германией взяла на себя координацию встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Также британский министр добавил, что на юбилейном заседании "Рамштайн" партнеры сосредоточат свои усилия на предоставлении военной помощи, необходимой Украине для продолжения борьбы против агрессии РФ.

"На следующей неделе в Лондоне состоится наше 30-е заседание. И мы сосредоточим все наши усилия на предоставлении военной помощи, необходимой Украине для продолжения борьбы, и на выполнении обязательств, которые страны НАТО взяли на себя на саммите НАТО",- заявил Гили.

Ранее сообщалось, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в Великобритании 9 сентября.

Читайте также: Следующее заседание "Рамштайна" состоится в Лондоне 9 сентября, - Минобороны Германии