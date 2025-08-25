Следующее заседание "Рамштайна" состоится в Лондоне 9 сентября, - Минобороны Германии

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в Великобритании 9 сентября.

Об этом сообщил Общественному представитель Минобороны Германии, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, заседание проведут в смешанном формате.

Повестка дня пока не разглашается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль и Гили обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"

Напомним, 21 июля состоялась 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".