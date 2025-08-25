Следующее заседание "Рамштайна" состоится в Лондоне 9 сентября, - Минобороны Германии
Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в Великобритании 9 сентября.
Об этом сообщил Общественному представитель Минобороны Германии, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, заседание проведут в смешанном формате.
Повестка дня пока не разглашается.
Напомним, 21 июля состоялась 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Наталия Гончар
Евгений Агро
Борис Дородный
