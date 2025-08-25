РУС
Следующее заседание "Рамштайна" состоится в Лондоне 9 сентября, - Минобороны Германии

Рамштайн

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в Великобритании 9 сентября.

Об этом сообщил Общественному представитель Минобороны Германии, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, заседание проведут в смешанном формате.

Повестка дня пока не разглашается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль и Гили обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"

Напомним, 21 июля состоялась 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Великобритания (5097) Германия (7229) Рамштайн (171)
Обнадійливо !!!
25.08.2025 20:59 Ответить
Грошей на виробництво великої кількості Фламінго також нехай назбирають. Бо частина то можуть збити, тому треба їх багато робити.
25.08.2025 21:07 Ответить
Давно не было Рамштайнов. Еще не всё мы сьели с прошлых Рамштайнов, а дружбаны опять пайки трамбуют качественные. Возьмём конечно. Хотя складировать некуда.
25.08.2025 21:25 Ответить
 
 