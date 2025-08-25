УКР
Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться в Лондоні 9 вересня, - Міноборони Німеччини

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться у Великій Британії 9 вересня.

Про це повідомив Суспільному речник Міноборони Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, засідання проведуть у змішаному форматі.

Порядок денний наразі не розголошується.

Нагадаємо, 21 липня відбулася 29-та зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Обнадійливо !!!
25.08.2025 20:59 Відповісти
Грошей на виробництво великої кількості Фламінго також нехай назбирають. Бо частина то можуть збити, тому треба їх багато робити.
25.08.2025 21:07 Відповісти
 
 