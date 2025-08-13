УКР
Шмигаль і Гілі обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"

Шмигаль і Гілі обговорили підготовку до Рамштайну

Глава Міноборони України Денис Шмигаль під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, засідання відбудеться вже у вересні. Сторони скоординували основні позиції. Також Шмигаль подякував Британії за активну підготовку і організацію зустрічі.

Крім того, Шмигаль і Гілі говорили про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК.

"Очікуємо, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Вдячний британським партнерам за високий рівень підтримки й залученість у зміцнення безпеки України та Європи", - додав український міністр.

Шмигаль Денис (4768) Рамштайн (177) Гілі Джон (56)


(задумливо дивлячись на фото):
Не всі йогурти лисі однаково корисні!
13.08.2025 16:31 Відповісти
А чим попередній закінчився? ЗСУ це відчуло?
13.08.2025 16:32 Відповісти
 
 