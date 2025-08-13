Шмигаль і Гілі обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"

Глава Міноборони України Денис Шмигаль під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, засідання відбудеться вже у вересні. Сторони скоординували основні позиції. Також Шмигаль подякував Британії за активну підготовку і організацію зустрічі.



Крім того, Шмигаль і Гілі говорили про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК.

"Очікуємо, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Вдячний британським партнерам за високий рівень підтримки й залученість у зміцнення безпеки України та Європи", - додав український міністр.