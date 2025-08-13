Шмыгаль и Гилли обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора с министром обороны Великобритании Джоном Гилли обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн".

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, заседание состоится уже в сентябре. Стороны скоординировали основные позиции. Также Шмыгаль поблагодарил Британию за активную подготовку и организацию встречи.



Кроме того, Шмыгаль и Гилли говорили о развитии совместных производств и реализации двусторонних проектов в сфере ОПК.

"Ожидаем, что Великобритания будет играть важную роль в новом механизме США и НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Благодарен британским партнерам за высокий уровень поддержки и вовлеченность в укрепление безопасности Украины и Европы", - добавил украинский министр.