РУС
Новости Заседание Рамштайна
143 2

Шмыгаль и Гилли обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"

Шмыгаль и Гилли обсудили подготовку к Рамштайну

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора с министром обороны Великобритании Джоном Гилли обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн".

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, заседание состоится уже в сентябре. Стороны скоординировали основные позиции. Также Шмыгаль поблагодарил Британию за активную подготовку и организацию встречи.

Кроме того, Шмыгаль и Гилли говорили о развитии совместных производств и реализации двусторонних проектов в сфере ОПК.

"Ожидаем, что Великобритания будет играть важную роль в новом механизме США и НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Благодарен британским партнерам за высокий уровень поддержки и вовлеченность в укрепление безопасности Украины и Европы", - добавил украинский министр.

Автор: 

Шмыгаль Денис (2811) Рамштайн (170) Гилли Джон (55)


(задумливо дивлячись на фото):
Не всі йогурти лисі однаково корисні!
показать весь комментарий
13.08.2025 16:31 Ответить
А чим попередній закінчився? ЗСУ це відчуло?
показать весь комментарий
13.08.2025 16:32 Ответить
 
 