Шмыгаль и Гилли обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора с министром обороны Великобритании Джоном Гилли обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн".
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, заседание состоится уже в сентябре. Стороны скоординировали основные позиции. Также Шмыгаль поблагодарил Британию за активную подготовку и организацию встречи.
Кроме того, Шмыгаль и Гилли говорили о развитии совместных производств и реализации двусторонних проектов в сфере ОПК.
"Ожидаем, что Великобритания будет играть важную роль в новом механизме США и НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Благодарен британским партнерам за высокий уровень поддержки и вовлеченность в укрепление безопасности Украины и Европы", - добавил украинский министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не всі
йогуртилисі однаково корисні!