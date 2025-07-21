В 29-м "Рамштайне" приняли участие 52 страны, - Гилли

В 29-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которое проходит онлайн 21 июля под председательством Великобритании и Германии, принимают участие 52 государства.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили во вступительном слове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Это свидетельство вдохновения, которое украинский народ предоставляет нам своей борьбой за свободу и за безопасность всех свободных наций", - заявил Гили.

Гили напомнил, что президент США Дональд Трамп анонсировал план масштабной передачи вооружения НАТО Украине, а также инициировал 50-дневный срок, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров или столкнуться с сокрушительными санкциями.

"Как члены этой Контактной группы по вопросам обороны Украины, мы должны со своей стороны подключиться к 50-дневной кампании по вооружению Украины на поле боя, чтобы подтолкнуть Путина за стол переговоров", - подчеркнул Гили.

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