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Новости Заседание Рамштайна
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Путин верит, что победит в долгосрочной перспективе, но он ошибается, - Писториус

Борис Писториус прибыл с визитом в Киев

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в настоящих переговорах и верит в победу в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус во время заседания в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Писториус, сегодня координация помощи Украине остается чрезвычайно актуальной.

Он добавил, что Путин продолжает продвигать военную повестку дня и не заинтересован в настоящих переговорах. Утром диктатор утверждает о "мире", а уже вечером запускает дроны и ракеты против Украины.

"Путин хочет выиграть время этой циничной игрой. Он считает, что его военная машина победит в долгосрочной перспективе, но он ошибается", - добавил министр.

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Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали столицу ракетами и БпЛА. Известно о погибшем мужчине и 8 пострадавших, в том числе 15-летнюю девушку.

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путин владимир (31734) Писториус Борис (246) Рамштайн (163)


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А те що в українських дітей в Україні через війну немає ніякого майбутнього, то як? Самі вскормили спочатку ******* совок, потім вскормили рашку, а зараз типу не при ділах?
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21.07.2025 15:15 Ответить
Допоможіть забрати Зе-шобло з влади. Тоді й наладиться.

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21.07.2025 15:16 Ответить
Дякуємо, Пісторіус. Ми розуміємо - ви зробите все, аби путін не виграв.
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21.07.2025 15:33 Ответить
Коли путiнськi Iскандери будуть стояти в Чопi та Вужгородi... Так Пiсторiусе???
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21.07.2025 16:33 Ответить
 
 