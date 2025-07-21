Путин верит, что победит в долгосрочной перспективе, но он ошибается, - Писториус
Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в настоящих переговорах и верит в победу в долгосрочной перспективе.
Об этом заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус во время заседания в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отметил Писториус, сегодня координация помощи Украине остается чрезвычайно актуальной.
Он добавил, что Путин продолжает продвигать военную повестку дня и не заинтересован в настоящих переговорах. Утром диктатор утверждает о "мире", а уже вечером запускает дроны и ракеты против Украины.
"Путин хочет выиграть время этой циничной игрой. Он считает, что его военная машина победит в долгосрочной перспективе, но он ошибается", - добавил министр.
Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали столицу ракетами и БпЛА. Известно о погибшем мужчине и 8 пострадавших, в том числе 15-летнюю девушку.
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