Путін вірить, що переможе в довгостроковій перспективі, але він помиляється, - Пісторіус

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у справжніх переговорах і вірить у перемогу у довгостроковій перспективі.

Про це заявив голова міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як відзначив Пісторіус, сьогодні координація допомоги Україні залишається надзвичайно актуальною.

Він додав, що Путін продовжує просувати воєнний порядок денний й не зацікавлений у справжніх переговорах. Вранці диктатор стверджує про "мир", а вже ввечері запускає дрони та ракети проти України.

"Путін хоче виграти час цією цинічною грою. Він вважає, що його військова машина переможе в довгостроковій перспективі, але він помиляється", - додав міністр.

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Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська атакували столицю ракетами та БпЛА. Відомо про загиблого чоловіка та 8 постраждалих, зокрема 15-річну дівчину.