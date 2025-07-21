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Новини Засідання Рамштайну
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Гілі на "Рамштайні" закличе до "50-денної кампанії" з озброєння Києва

Гілі закличе посилити допомогу Києву

 Глава британського Міноборони Джон Гілі має намір закликати до нарощування військової допомоги Києву, щоб "змусити Путіна сісти за стіл переговорів" на найближчій зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на The Telegraph

"Як члени Контактної групи з оборони України, ми маємо зі свого боку розпочати "50-денну кампанію" з озброєння України на полі бою і примусити Путіна сісти за стіл переговорів", - ідеться в заяві Гілі, який учетверте очолить засідання і втретє спільно з німецьким колегою Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius).

За даними The Telegraph, на засіданні, яке відбудеться 21 липня, Лондон і Берлін ухвалять рішення про закупівлю великої кількості ракет для систем протиповітряної оборони (ППО) України. Для британської сторони поставки є частиною зобов'язання витратити 700 млн фунтів стерлінгів (приблизно 800 млн євро) на ППО і артилерійські боєприпаси для України у 2025 році, поряд з іншим фінансуванням для поставок більшої кількості безпілотників для країни, яка четвертий рік веде оборонну війну проти РФ.

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Автор: 

допомога (8599) Рамштайн (170) Гілі Джон (54)


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Топ коментарі
+5
50 днів будуть обговорювати...
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21.07.2025 07:45 Відповісти
+3
якій гарний троллінг рудого маразматика!
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21.07.2025 07:38 Відповісти
+2
Закличуть,обговорять,а обьєднує все це потужність.
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21.07.2025 07:43 Відповісти
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якій гарний троллінг рудого маразматика!
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21.07.2025 07:38 Відповісти
Закличуть,обговорять,а обьєднує все це потужність.
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21.07.2025 07:43 Відповісти
Рішуча потужна потужність
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21.07.2025 07:53 Відповісти
Кацапе,в українській мові в слові об'єднує немає ь😁
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21.07.2025 08:13 Відповісти
50 днів будуть обговорювати...
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21.07.2025 07:45 Відповісти
Як ракети для ППО примусять ***** сісти за стіл переговорів? Аби ото ляпати щось.
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21.07.2025 08:06 Відповісти
одно бла бла бла ((((
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21.07.2025 08:19 Відповісти
Нумерологія на марші. 2 тижні, 50 днів, послє дождічка в чєтвєрг.
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21.07.2025 08:19 Відповісти
має намір закликати
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21.07.2025 08:44 Відповісти
Потужна рішучість в питанні активізації пасивної участі в підтримці...
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21.07.2025 08:53 Відповісти
 
 