Гілі на "Рамштайні" закличе до "50-денної кампанії" з озброєння Києва

Глава британського Міноборони Джон Гілі має намір закликати до нарощування військової допомоги Києву, щоб "змусити Путіна сісти за стіл переговорів" на найближчій зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на The Telegraph

"Як члени Контактної групи з оборони України, ми маємо зі свого боку розпочати "50-денну кампанію" з озброєння України на полі бою і примусити Путіна сісти за стіл переговорів", - ідеться в заяві Гілі, який учетверте очолить засідання і втретє спільно з німецьким колегою Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius).

За даними The Telegraph, на засіданні, яке відбудеться 21 липня, Лондон і Берлін ухвалять рішення про закупівлю великої кількості ракет для систем протиповітряної оборони (ППО) України. Для британської сторони поставки є частиною зобов'язання витратити 700 млн фунтів стерлінгів (приблизно 800 млн євро) на ППО і артилерійські боєприпаси для України у 2025 році, поряд з іншим фінансуванням для поставок більшої кількості безпілотників для країни, яка четвертий рік веде оборонну війну проти РФ.

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