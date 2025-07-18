Наступне засідання "Рамштайну" буде технічно-координаційним,- Шмигаль

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" буде технічно-координаційним.

Про це повідомив новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль під час зустрічі Кабінету Міністрів на чолі з прем’єром Юлією Свириденко з журналістами, передає LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Міноборони підтвердив, що у понеділок, 21 липня, в режимі онлайн відбудеться засідання "Рамштайну". Також цього дня Шмигаль планує провести розмови зі співголовами Контактної групи - міністрами оборони Великої Британії та Франції.

Окрім цього, за словами міністра, він поговорить із всіма міністрами оборони європейських країн.

"Це, буквально, завтра, післязавтра, в понеділок",- сказав Шмигаль.

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Також він повідомив, що є домовленість про розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Ми домовились поспілкуватись буквально теж з понеділка... Дуже активно розгортаємо зараз міжнародний трек, але також буду зосереджуватися на внутрішньому треку забезпечення наших Збройних Сил, безперервного процесу фінансування", - сказав міністр оборони.

Раніше повідомлялося, що 21 липня відбудеться нове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн".

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