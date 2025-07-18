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Новини Засідання Рамштайну
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Глава Пентагону Гегсет і генсек НАТО Рютте доєднаються до засідання у форматі "Рамштайн"

Засідання Рамштайну Стало відомо коли відбудеться

Чергове засідання Контактної групи з оборони України (Рамштайн) відбудеться у понеділок, 21 липня. На ньому очікують, зокрема, главу Пентагону Піта Гегсета.

Про це повідомила Об’єднана делегація Великої Британії у НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок Велика Британія та Німеччина проведуть чергову зустріч Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої приєднаються генсек НАТО, Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі та міністр оборони США, а також десятки країн Альянсу та партнерів", - йдеться в повідомленні.

Засідання Рамштайну Стало відомо коли відбудеться

Нагадаємо, раніше координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг повідомив у Києві, що наступне засідання "Рамштайн" відбудеться в найближчі 10 днів в онлайн форматі.

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Автор: 

НАТО (6676) Рамштайн (168) Гегсет Піт (89)


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цікаво, хто кого переп'є?
гегсет проти вєдмєдєва.
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18.07.2025 16:02 Відповісти
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18.07.2025 16:03 Відповісти
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