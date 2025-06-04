Швеція на "Рамштайні" приєдналася до Коаліції з РЕБ
Швеція приєднується до Коаліції з радіоелектронної боротьби та на запрошення Німеччини стане її співголовою.
Про це в соцмережі Х повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон за результатами засідання "Рамштайну" у середу, 4 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Швеція приєднується до Коаліції з радіоелектронної боротьби в Україні. Після запрошення Німеччини стати співголовою, Швеція також прагне взяти на себе першу роль лідера в коаліції", - написав міністр.
Йонсон заявив, що Швеція хоче зробити свій внесок, використовуючи свою компетенцію в галузі радіоелектронної боротьби.
"Співпраця в межах коаліції буде зосереджена на закупівлі обладнання для радіоелектронної боротьби, навчанні та політичних питаннях. Разом ми будемо протистояти російським засобам радіоелектронної боротьби. Нам є чому навчитися один в одного, і особливо досвіду України на полі бою", - додав очільник оборонного відомства Швеції.
Нагадаємо, що в середу, 4 червня, відбулося засідання контактної групи "Рамштайн". За підсумками зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров розповів про пакети допомоги ухвалені за результатами засідання контактної групи "Рамштайн".
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