Швеція на "Рамштайні" приєдналася до Коаліції з РЕБ

Швеція приєднується до Коаліції з радіоелектронної боротьби та на запрошення Німеччини стане її співголовою.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон за результатами засідання "Рамштайну" у середу, 4 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Швеція приєднується до Коаліції з радіоелектронної боротьби в Україні. Після запрошення Німеччини стати співголовою, Швеція також прагне взяти на себе першу роль лідера в коаліції", - написав міністр.

Йонсон заявив, що Швеція хоче зробити свій внесок, використовуючи свою компетенцію в галузі радіоелектронної боротьби.

"Співпраця в межах коаліції буде зосереджена на закупівлі обладнання для радіоелектронної боротьби, навчанні та політичних питаннях. Разом ми будемо протистояти російським засобам радіоелектронної боротьби. Нам є чому навчитися один в одного, і особливо досвіду України на полі бою", - додав очільник оборонного відомства Швеції.

Нагадаємо, що в середу, 4 червня, відбулося засідання контактної групи "Рамштайн". За підсумками зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров розповів про пакети допомоги ухвалені за результатами засідання контактної групи "Рамштайн".

Читайте також: Швеція вживатиме заходів для боротьби з "тіньовим флотом" РФ у Балтійському морі