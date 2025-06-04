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Новини Засідання Рамштайну Коаліція РЕБ
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Швеція на "Рамштайні" приєдналася до Коаліції з РЕБ

Швеція стане частиною Коаліції з радіоелектронної боротьби

Швеція приєднується до Коаліції з радіоелектронної боротьби та на запрошення Німеччини стане її співголовою.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон за результатами засідання "Рамштайну" у середу, 4 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Швеція приєднується до Коаліції з радіоелектронної боротьби в Україні. Після запрошення Німеччини стати співголовою, Швеція також прагне взяти на себе першу роль лідера в коаліції", - написав міністр.

Йонсон заявив, що Швеція хоче зробити свій внесок, використовуючи свою компетенцію в галузі радіоелектронної боротьби.

"Співпраця в межах коаліції буде зосереджена на закупівлі обладнання для радіоелектронної боротьби, навчанні та політичних питаннях. Разом ми будемо протистояти російським засобам радіоелектронної боротьби. Нам є чому навчитися один в одного, і особливо досвіду України на полі бою", - додав очільник оборонного відомства Швеції.

Нагадаємо, що в середу, 4 червня, відбулося засідання контактної групи "Рамштайн". За підсумками зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров розповів про пакети допомоги ухвалені за результатами засідання контактної групи "Рамштайн".

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Автор: 

Швеція (967) РЕБ (159) Рамштайн (155)


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Боже без, США як їх мало,
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04.06.2025 21:42 Відповісти
Какая из "коалиций" щас на первом месте? Пошел в букмекерскую контору поставил на "авиационную" коалицию. Потерял бабки! "Коалиция" самолетов не дала! Поставил ставку на артиллерийскую "коалицию". Потерял бабки! "Коалиция" артиллерии не дала. Поставил на "коалицию охочих". Потерял бюабки. "Коалиция" ваще ничо не поставляет . Дайте выиграть ХОТЬ ПАРУ ЕВРО! Посоветуйте на какую "коалицию" ставку сделатть в букмекерской конторе!
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04.06.2025 21:47 Відповісти
На коаліцію заяв. Але там коефіцієнт близький до одиниці.
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04.06.2025 21:54 Відповісти
Став на коаліцію кацапів, нє проґадаєш!
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04.06.2025 21:55 Відповісти
Чуйка мне подсказывает что "коалицию РЭБов" ждет та же печальная участь как и все прочие "коалиции".
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04.06.2025 22:03 Відповісти
 
 