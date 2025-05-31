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Новини
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Швеція вживатиме заходів для боротьби з "тіньовим флотом" РФ у Балтійському морі

Флот РФ

Уряд Швеції ухвалив рішення про запровадження нових заходів для боротьби з російським "тіньовим флотом" у водах Балтійського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sweden Herald.

Як зазначається, з 1 липня країна розширює повноваження щодо контролю іноземних суден, які проходять через її територіальні води чи економічну зону.

Відтепер Берегова охорона та Морська адміністрація Швеції зможуть отримувати дані про страхування не лише суден, які заходять у порти, але й тих, що просто транзитом проходять через шведські води.

Уряд вважає це дієвим кроком для посилення санкційного тиску.

"Це матиме як стримуючий ефект на судна, що входять до складу російського тіньового флоту, так і забезпечить основу для вжиття інших заходів, таких як санкції проти більшої кількості суден", - заявив міністр юстиції Гуннар Стрьоммер в інтерв’ю шведському радіо Ekot.

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Йдеться про судна, які часто не мають страхового покриття, є технічно зношеними, мають непрозору структуру власності й використовуються для обходу санкцій, зокрема обмежень на постачання нафти.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що посилення контролю є частиною ширших зусиль для зміцнення присутності Швеції в регіоні та підвищення безпеки Балтійського моря.

"Це також надає Швеції та нашим союзникам важливу інформацію про судна, яку можна використовувати як основу для санкцій щодо більшої кількості суден тіньового флоту", - підкреслив Крістерссон.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський обговорив з прем’єром Швеції Крістерссоном збільшення тиску на Росію.

Автор: 

росія (65925) санкції (12071) флот (339) Швеція (966) Крістерссон Ульф (10)


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Топ коментарі
+3
Датские проливы должны быть перекрыты для таких кораблей и все. Это внутренние воды..
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31.05.2025 13:27
+2
Стрьоммер, припиняйте стрьоматись, і заарештовуйте ті корита.
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31.05.2025 13:32
+2
ви задайтеся питанням-а куди вони в загалі пливуть??море це ж не океан,навкруги суходол,а на ньому країни єс
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31.05.2025 13:59
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кілька магур позичити?
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31.05.2025 13:26 Відповісти
Датские проливы должны быть перекрыты для таких кораблей и все. Это внутренние воды..
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31.05.2025 13:27 Відповісти
Стрьоммер, припиняйте стрьоматись, і заарештовуйте ті корита.
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31.05.2025 13:32 Відповісти
ви задайтеся питанням-а куди вони в загалі пливуть??море це ж не океан,навкруги суходол,а на ньому країни єс
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31.05.2025 13:59 Відповісти
невже в Есб'єрг і Лулео?
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31.05.2025 14:06 Відповісти
звідки я знаю,єс великий і іншими англомераціями там не пахне
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31.05.2025 14:19 Відповісти
зрозумів, тобто ваш коментар - рівень відомого старого анекдота: "... ну, не знаю. Я сказав, а ви думайте."
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31.05.2025 14:24 Відповісти
ви мене вибачайте,я обламав вам кайф в побудові справедливого ,героїчного,самовідданого ,партнерського образу єс🤣🤣🤣танкери там напевно заблукали,і партнери не знали як так трапилося
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31.05.2025 14:31 Відповісти
ні, не обламали. Просто кинули свого лайна на цензоровський вентилятор. Тут таке часто буває.
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31.05.2025 14:49 Відповісти
якщо очевидна ,фактична правда для вас лайно,то що для вас істина??
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31.05.2025 14:52 Відповісти
фактична правда грунтується на фактах, підкріплених посиланнями на джерела, а те що зараз робите ви - це накидання лайна, яким займаються ватні боти, а частіше - просто корисні ідіоти.
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31.05.2025 15:00 Відповісти
фактична правда не в тому що нам намагаються показати,а в тому що не хочуть.І так,серти я хотів на всі джерела без розбору,бо як показує життя жодне з них не є дійсно істиною в останній інстанці,а журналістика ще та елітна журнашлюха разом з політичною
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31.05.2025 15:09 Відповісти
я ж і кажу - корисний гівномєтатєль.
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31.05.2025 15:12 Відповісти
хай буде так,заспокойтеся а то з вами ще щось трапиться,так напружуватися,ще капіляри десь лопнуть......миру вам
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31.05.2025 15:20 Відповісти
корисні ідіоти це ті що думають і вірять вухами при зачинених очах,задумайтесь якщо є чим
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31.05.2025 15:12 Відповісти
це ви зараз прямо у дзеркало дивитесь, тому і посмішка прямо у комент відзеркалюється.
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31.05.2025 15:18 Відповісти
що я там не бачив??мені цікавіше дивитися на вас,одразу розумієш багато речей які починаються на-чому?як так?навіщо?і саме головне за що?
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31.05.2025 15:31 Відповісти
Отримувати дані... А торпедами ні?
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31.05.2025 14:08 Відповісти
🤣🤣як на мене то вже причина до війни,нє??
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31.05.2025 14:20 Відповісти
Може час вже дієвих кроків?
Наприклад витрачатися не на полювання з низькою користю а просто на логістику від легальних (звичайних) постачальників --- якщо весь об'єм нафти доставляти від них, включно з резервами то тоді тіньовий флот не матиме збуту.... Тоді він в кращому разі, буде витрачати час і пальне щоб подарувати це кнр....
Чи насправді в Европі хтось хоче купувати тіньову нафту рф ? А... ?! Вірити в щирість чи дивитись за справами капіталу?
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31.05.2025 14:39 Відповісти
Швеція зробила крок у правильному напрямі.
Цивілізовані країни вимушені діяти лише на законних підставах.
Країни НАТО, на жаль, досі не проявляли необхідної сміливості та рішучості у припиненні протиправних дій РФ та її поплічників, зокрема у повітряному просторі власних країн.
Рашисти нахабно і незаконно порушують державні морські кордони, влаштовують провокації, руйнують інфраструктуру. Принциповий крок Швеції- законне обмеження пересування незастрахованих суден у власних територівльних водах, - перший крок до реального стримування агресора.
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31.05.2025 15:11 Відповісти
 
 