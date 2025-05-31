Швеция будет принимать меры для борьбы с "теневым флотом" РФ в Балтийском море
Правительство Швеции приняло решение о введении новых мер для борьбы с российским "теневым флотом" в водах Балтийского моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sweden Herald.
Как отмечается, с 1 июля страна расширяет полномочия по контролю иностранных судов, которые проходят через ее территориальные воды или экономическую зону.
Отныне Береговая охрана и Морская администрация Швеции смогут получать данные о страховании не только судов, которые заходят в порты, но и тех, которые просто транзитом проходят через шведские воды.
Правительство считает это действенным шагом для усиления санкционного давления.
"Это будет иметь как сдерживающий эффект на суда, входящие в состав российского теневого флота, так и обеспечит основу для принятия других мер, таких как санкции против большего количества судов", - заявил министр юстиции Гуннар Стрёммер в интервью шведскому радио Ekot.
Речь идет о судах, которые часто не имеют страхового покрытия, технически изношены, имеют непрозрачную структуру собственности и используются для обхода санкций, в частности ограничений на поставки нефти.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что усиление контроля является частью более широких усилий для укрепления присутствия Швеции в регионе и повышения безопасности Балтийского моря.
"Это также предоставляет Швеции и нашим союзникам важную информацию о судах, которую можно использовать как основу для санкций в отношении большего количества судов теневого флота", - подчеркнул Кристерссон.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский обсудил с премьером Швеции Кристерссоном увеличение давления на Россию.
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Наприклад витрачатися не на полювання з низькою користю а просто на логістику від легальних (звичайних) постачальників --- якщо весь об'єм нафти доставляти від них, включно з резервами то тоді тіньовий флот не матиме збуту.... Тоді він в кращому разі, буде витрачати час і пальне щоб подарувати це кнр....
Чи насправді в Европі хтось хоче купувати тіньову нафту рф ? А... ?! Вірити в щирість чи дивитись за справами капіталу?
Цивілізовані країни вимушені діяти лише на законних підставах.
Країни НАТО, на жаль, досі не проявляли необхідної сміливості та рішучості у припиненні протиправних дій РФ та її поплічників, зокрема у повітряному просторі власних країн.
Рашисти нахабно і незаконно порушують державні морські кордони, влаштовують провокації, руйнують інфраструктуру. Принциповий крок Швеції- законне обмеження пересування незастрахованих суден у власних територівльних водах, - перший крок до реального стримування агресора.