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Новости
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Швеция будет принимать меры для борьбы с "теневым флотом" РФ в Балтийском море

Флот РФ

Правительство Швеции приняло решение о введении новых мер для борьбы с российским "теневым флотом" в водах Балтийского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sweden Herald.

Как отмечается, с 1 июля страна расширяет полномочия по контролю иностранных судов, которые проходят через ее территориальные воды или экономическую зону.

Отныне Береговая охрана и Морская администрация Швеции смогут получать данные о страховании не только судов, которые заходят в порты, но и тех, которые просто транзитом проходят через шведские воды.

Правительство считает это действенным шагом для усиления санкционного давления.

"Это будет иметь как сдерживающий эффект на суда, входящие в состав российского теневого флота, так и обеспечит основу для принятия других мер, таких как санкции против большего количества судов", - заявил министр юстиции Гуннар Стрёммер в интервью шведскому радио Ekot.

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Речь идет о судах, которые часто не имеют страхового покрытия, технически изношены, имеют непрозрачную структуру собственности и используются для обхода санкций, в частности ограничений на поставки нефти.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что усиление контроля является частью более широких усилий для укрепления присутствия Швеции в регионе и повышения безопасности Балтийского моря.

"Это также предоставляет Швеции и нашим союзникам важную информацию о судах, которую можно использовать как основу для санкций в отношении большего количества судов теневого флота", - подчеркнул Кристерссон.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский обсудил с премьером Швеции Кристерссоном увеличение давления на Россию.

Автор: 

россия (96086) санкции (11438) флот (814) Швеция (1010) Ульф Кристерссон (10)


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Топ комментарии
+3
Датские проливы должны быть перекрыты для таких кораблей и все. Это внутренние воды..
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31.05.2025 13:27
+2
Стрьоммер, припиняйте стрьоматись, і заарештовуйте ті корита.
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31.05.2025 13:32
+2
ви задайтеся питанням-а куди вони в загалі пливуть??море це ж не океан,навкруги суходол,а на ньому країни єс
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31.05.2025 13:59
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кілька магур позичити?
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31.05.2025 13:26 Ответить
Датские проливы должны быть перекрыты для таких кораблей и все. Это внутренние воды..
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31.05.2025 13:27 Ответить
Стрьоммер, припиняйте стрьоматись, і заарештовуйте ті корита.
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31.05.2025 13:32 Ответить
ви задайтеся питанням-а куди вони в загалі пливуть??море це ж не океан,навкруги суходол,а на ньому країни єс
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31.05.2025 13:59 Ответить
невже в Есб'єрг і Лулео?
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31.05.2025 14:06 Ответить
звідки я знаю,єс великий і іншими англомераціями там не пахне
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31.05.2025 14:19 Ответить
зрозумів, тобто ваш коментар - рівень відомого старого анекдота: "... ну, не знаю. Я сказав, а ви думайте."
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31.05.2025 14:24 Ответить
ви мене вибачайте,я обламав вам кайф в побудові справедливого ,героїчного,самовідданого ,партнерського образу єс🤣🤣🤣танкери там напевно заблукали,і партнери не знали як так трапилося
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31.05.2025 14:31 Ответить
ні, не обламали. Просто кинули свого лайна на цензоровський вентилятор. Тут таке часто буває.
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31.05.2025 14:49 Ответить
якщо очевидна ,фактична правда для вас лайно,то що для вас істина??
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31.05.2025 14:52 Ответить
фактична правда грунтується на фактах, підкріплених посиланнями на джерела, а те що зараз робите ви - це накидання лайна, яким займаються ватні боти, а частіше - просто корисні ідіоти.
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31.05.2025 15:00 Ответить
фактична правда не в тому що нам намагаються показати,а в тому що не хочуть.І так,серти я хотів на всі джерела без розбору,бо як показує життя жодне з них не є дійсно істиною в останній інстанці,а журналістика ще та елітна журнашлюха разом з політичною
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31.05.2025 15:09 Ответить
я ж і кажу - корисний гівномєтатєль.
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31.05.2025 15:12 Ответить
хай буде так,заспокойтеся а то з вами ще щось трапиться,так напружуватися,ще капіляри десь лопнуть......миру вам
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31.05.2025 15:20 Ответить
корисні ідіоти це ті що думають і вірять вухами при зачинених очах,задумайтесь якщо є чим
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31.05.2025 15:12 Ответить
це ви зараз прямо у дзеркало дивитесь, тому і посмішка прямо у комент відзеркалюється.
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31.05.2025 15:18 Ответить
Отримувати дані... А торпедами ні?
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31.05.2025 14:08 Ответить
🤣🤣як на мене то вже причина до війни,нє??
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31.05.2025 14:20 Ответить
Може час вже дієвих кроків?
Наприклад витрачатися не на полювання з низькою користю а просто на логістику від легальних (звичайних) постачальників --- якщо весь об'єм нафти доставляти від них, включно з резервами то тоді тіньовий флот не матиме збуту.... Тоді він в кращому разі, буде витрачати час і пальне щоб подарувати це кнр....
Чи насправді в Европі хтось хоче купувати тіньову нафту рф ? А... ?! Вірити в щирість чи дивитись за справами капіталу?
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31.05.2025 14:39 Ответить
Швеція зробила крок у правильному напрямі.
Цивілізовані країни вимушені діяти лише на законних підставах.
Країни НАТО, на жаль, досі не проявляли необхідної сміливості та рішучості у припиненні протиправних дій РФ та її поплічників, зокрема у повітряному просторі власних країн.
Рашисти нахабно і незаконно порушують державні морські кордони, влаштовують провокації, руйнують інфраструктуру. Принциповий крок Швеції- законне обмеження пересування незастрахованих суден у власних територівльних водах, - перший крок до реального стримування агресора.
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31.05.2025 15:11 Ответить
 
 