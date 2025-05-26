Швеция предоставляет 4,8 млрд крон на военную помощь Украине: средства пойдут на закупку боеприпасов и ПВО

Швеция выделяет 4,8 миллиарда шведских крон на усиление обороноспособности Украины. Средства поступят в фонды и инициативы, направленные на усиление обороноспособности Украины.

Об этом говорится в сообщении правительства Швеции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 22 мая правительство страны приняло решение поручить Вооруженным силам Швеции сделать финансовые взносы в многосторонние фонды и инициативы, направленные на усиление обороноспособности Украины. Общая сумма пожертвований составляет около 4,8 млрд шведских крон. Эти пожертвования являются частью 19 пакета поддержки, который был представлен правительством 31 марта и принят парламентом страны 29 апреля.

"Международное сообщество создало ряд многосторонних фондов и инициатив, направленных на закупку материалов и оборудования для укрепления обороноспособности Украины. Швеция делает взносы в несколько из них", - сказано в сообщении.

В свою очередь министр обороны Пол Йонсон добавил, что эти выплаты сделают Вооруженные силы и оборонную промышленность Украины сильнее в защите от России.

Решение правительства Швеции предусматривает взносы в такие коалиции:

Коалиция по разминированию: 100 миллионов крон. Помощь Швеции поможет профинансировать закупку оборудования для разминирования.

Коалиция дронов: 300 миллионов шведских крон. Швеция поможет профинансировать закупку различных типов беспилотных летательных аппаратов.

Коалиция по безопасности на море: 50 миллионов шведских крон. Шведский вклад поможет финансировать обучение личного состава ВМС Украины в рамках операции Intercharge.

Коалиция систем безопасности и управления IТ: 30 миллионов шведских крон. Шведский вклад поможет профинансировать закупку оборудования для создания украинской системы управления "Дельтой".

Также Швеция решила дополнительно выделить более 1 миллиарда крон в "датскую модель" по закупке оружия.

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Швеция также решила выделить 418 миллионов шведских крон на закупку оборудования для поддержки наращивания наземного боевого потенциала Украины, в частности бронетехники. Эти закупки возглавляет Дания.

Кроме этого, в дополнение к национальным закупкам боеприпасов в Швеции для Украины, правительство страны решило поддержать две инициативы по закупке снарядов - чешскую и эстонскую. В частности, в чешскую будет дополнительно вложено 550 миллионов шведских крон, а в эстонскую - более 546 миллионов шведских крон.

Также правительство Швеции выделяет более 1 млрд шведских крон на закупку и систем противовоздушной обороны, и дальнобойных беспилотников для борьбы с целями глубоко на поле боя в рамках многостороннего сотрудничества.

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