Швеция не будет сокращать помощь Украине, стремимся максимизировать выгоды для Киева, - министр Дуса

Швеция пока не планирует сокращать свою поддержку Украины, а также будет пытаться сделать ее как можно более выгодной для Киева.

Об этом заявил журналистам в Киеве министр развития международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша поддержка имеет целью максимизировать выгоды для правительства Украины. Во что бы вы ни нуждались, мы будем рядом. У меня было вчера и сегодня около пяти двусторонних встреч с украинскими министрами и мой первый вопрос всегда: "Что мы можем для вас сделать?" Некоторые страны сейчас сокращают поддержку. Швеция не одна из них. Украина все еще имеет много друзей в Европе", - отметил Дуса.

Он также отметил, что правительство Швеции стремится помогать как можно гибче, быстрее и оперативнее и иметь возможность быть там, где это нужно Украине, в том числе и проводить гуманитарную работу рядом с фронтом.

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Министр также объявил о намерении Швеции сделать вклад в расширение Киевской школы экономики (KSE), выделив €2,15 миллиона Шведскому центру европейского будущего. Целью этого взноса, по словам министра, является продвижение евроинтеграции Украины путем содержания профессуры, предоставления грантов на обучение и исследования, посвященных вступлению Украины в ЕС.