Швеція не скорочуватиме допомогу Україні, прагнемо максимізувати вигоди для Києва, - міністр Дуса

Швеція наразі не планує скорочувати свою підтримку України, а також намагатиметься зробити її якомога вигіднішою для Києва.

Про це заявив журналістам у Києві міністр розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша підтримка має на меті максимізувати вигоди для уряду України. Що б ви не потребували, ми будемо поруч. Я мав учора і сьогодні близько пʼяти двосторонніх зустрічей з українськими міністрами і моє перше питання завжди: "Що ми можемо для вас зробити?" Деякі країни зараз скорочують підтримку. Швеція не одна з них. Україна все ще має багато друзів в Європі", - зазначив Дуса.

Він також наголосив, що уряд Швеції прагне допомагати якомога гнучкіше, швидше й оперативніше та мати змогу бути там, де це потрібно Україні, зокрема і проводити гуманітарну роботу поряд із фронтом.

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Міністр також оголосив про намір Швеції зробити внесок у розширення Київської школи економіки (KSE), виділивши €2,15 мільйона Шведському центру європейського майбутнього. Метою цього внеску, за словами міністра, є просування євроінтеграції України шляхом утримання професури, надання грантів на навчання і дослідження, присвячених вступу України до ЄС.