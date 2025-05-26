Швеція надає 4,8 млрд крон на військову допомогу Україні: кошти підуть на закупівлю боєприпасів та ППО

Швеція виділяє 4,8 мільярда шведських крон на посилення обороноздатності України. Кошти надійдуть до фондів та ініціатив, спрямованих на посилення обороноздатності України.

Про це йдеться у повідомленні уряду Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 22 травня уряд країни ухвалив рішення доручити Збройним силам Швеції зробити фінансові внески в багатосторонні фонди та ініціативи, спрямовані на посилення обороноздатності України. Загальна сума пожертвувань становить близько 4,8 млрд шведських крон. Ці пожертви є частиною 19 пакету підтримки, який був представлений урядом 31 березня та ухвалений парламентом країни 29 квітня.

"Міжнародна спільнота створила низку багатосторонніх фондів та ініціатив, спрямованих на закупівлю матеріалів та обладнання для зміцнення обороноздатності України. Швеція робить внески до кількох з них", - сказано в повідомленні.

Своєю чергою міністр оборони Пол Йонсон додав, що ці виплати зроблять Збройні сили та оборонну промисловість України сильнішими у захисті від Росії.

Рішення уряду Швеції передбачає внески до таких коаліцій:

Коаліція з розмінування: 100 мільйонів крон. Допомога Швеції допоможе профінансувати закупівлю обладнання для розмінування.

Коаліція дронів: 300 мільйонів шведських крон. Швеції допоможе профінансувати закупівлю різних типів безпілотних літальних апаратів.

Коаліція з безпеки на морі: 50 мільйонів шведських крон. Шведський внесок допоможе фінансувати навчання особового складу ВМС України в рамках операції Intercharge.

Коаліція систем безпеки та управління ІТ: 30 мільйонів шведських крон. Шведський внесок допоможе профінансувати закупівлю обладнання для створення української системи управління Дельтою.

Також Швеція вирішив додатково виділити понад 1 мільярд крон у "данську модель" із закупівлі зброї.

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Швеція також вирішила виділити 418 мільйонів шведських крон на закупівлю обладнання для підтримки нарощування наземного бойового потенціалу України, зокрема бронетехніки. Ці закупівлі очолює Данія.

Окрім цього, на додачу до національних закупівель боєприпасів у Швеції для України, уряд країни вирішив підтримати дві ініціативи із закупівлі снарядів - чеську та естонську. Зокрема, у чеську буде додатково вкладено 550 мільйонів шведських крон, а в естонську - понад 546 мільйонів шведських крон.

Також уряд Швеції виділяє понад 1 млрд шведських крон на закупівлю і систем протиповітряної оборони, і далекобійних безпілотників для боротьби з цілями глибоко в полі бою в межах багатосторонньої співпраці.

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