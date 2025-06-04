Швеция на "Рамштайне" присоединилась к Коалиции по РЭБ

Швеция присоединяется к Коалиции по радиоэлектронной борьбе и по приглашению Германии станет ее сопредседателем.

Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон по результатам заседания "Рамштайна" в среду, 4 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

"Швеция присоединяется к Коалиции по радиоэлектронной борьбе в Украине. После приглашения Германии стать сопредседателем, Швеция также стремится взять на себя первую роль лидера в коалиции", - написал министр.

Йонсон заявил, что Швеция хочет внести свой вклад, используя свою компетенцию в области радиоэлектронной борьбы.

"Сотрудничество в рамках коалиции будет сосредоточено на закупке оборудования для радиоэлектронной борьбы, обучении и политических вопросах. Вместе мы будем противостоять российским средствам радиоэлектронной борьбы. Нам есть чему научиться друг у друга, и особенно опыту Украины на поле боя", - добавил глава оборонного ведомства Швеции.

Напомним, что в среду, 4 июня, состоялось заседание контактной группы "Рамштайн". По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о пакетах помощи, принятых по результатам заседания контактной группы "Рамштайн".

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