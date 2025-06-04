РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13557 посетителей онлайн
Новости Заседание Рамштайна
293 5

Швеция на "Рамштайне" присоединилась к Коалиции по РЭБ

Швеция станет частью Коалиции по радиоэлектронной борьбе

Швеция присоединяется к Коалиции по радиоэлектронной борьбе и по приглашению Германии станет ее сопредседателем.

Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон по результатам заседания "Рамштайна" в среду, 4 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

"Швеция присоединяется к Коалиции по радиоэлектронной борьбе в Украине. После приглашения Германии стать сопредседателем, Швеция также стремится взять на себя первую роль лидера в коалиции", - написал министр.

Йонсон заявил, что Швеция хочет внести свой вклад, используя свою компетенцию в области радиоэлектронной борьбы.

"Сотрудничество в рамках коалиции будет сосредоточено на закупке оборудования для радиоэлектронной борьбы, обучении и политических вопросах. Вместе мы будем противостоять российским средствам радиоэлектронной борьбы. Нам есть чему научиться друг у друга, и особенно опыту Украины на поле боя", - добавил глава оборонного ведомства Швеции.

Напомним, что в среду, 4 июня, состоялось заседание контактной группы "Рамштайн". По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о пакетах помощи, принятых по результатам заседания контактной группы "Рамштайн".

Читайте также: Швеция будет принимать меры для борьбы с "теневым флотом" РФ в Балтийском море

Автор: 

Швеция (1012) РЭБ (132) Рамштайн (148)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боже без, США як їх мало,
показать весь комментарий
04.06.2025 21:42 Ответить
Какая из "коалиций" щас на первом месте? Пошел в букмекерскую контору поставил на "авиационную" коалицию. Потерял бабки! "Коалиция" самолетов не дала! Поставил ставку на артиллерийскую "коалицию". Потерял бабки! "Коалиция" артиллерии не дала. Поставил на "коалицию охочих". Потерял бюабки. "Коалиция" ваще ничо не поставляет . Дайте выиграть ХОТЬ ПАРУ ЕВРО! Посоветуйте на какую "коалицию" ставку сделатть в букмекерской конторе!
показать весь комментарий
04.06.2025 21:47 Ответить
На коаліцію заяв. Але там коефіцієнт близький до одиниці.
показать весь комментарий
04.06.2025 21:54 Ответить
Став на коаліцію кацапів, нє проґадаєш!
показать весь комментарий
04.06.2025 21:55 Ответить
Чуйка мне подсказывает что "коалицию РЭБов" ждет та же печальная участь как и все прочие "коалиции".
показать весь комментарий
04.06.2025 22:03 Ответить
 
 