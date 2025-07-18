Глава Пентагона Хегсет и генсек НАТО Рютте присоединятся к заседанию в формате "Рамштайн"

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн) состоится в понедельник, 21 июля. На нем ожидают, в частности, главу Пентагона Пита Хегсета.

Об этом сообщила Объединенная делегация Великобритании в НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

"В понедельник Великобритания и Германия проведут очередную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), к которой присоединятся генсек НАТО, Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе и министр обороны США, а также десятки стран Альянса и партнеров", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил в Киеве, что следующее заседание "Рамштайн" состоится в ближайшие 10 дней в онлайн формате.

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