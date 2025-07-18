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Новости Заседание Рамштайна
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Глава Пентагона Хегсет и генсек НАТО Рютте присоединятся к заседанию в формате "Рамштайн"

Заседание Рамштайна Стало известно, когда состоится

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн) состоится в понедельник, 21 июля. На нем ожидают, в частности, главу Пентагона Пита Хегсета.

Об этом сообщила Объединенная делегация Великобритании в НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

"В понедельник Великобритания и Германия проведут очередную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), к которой присоединятся генсек НАТО, Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе и министр обороны США, а также десятки стран Альянса и партнеров", - говорится в сообщении.

Заседание Рамштайна Стало известно, когда состоится

Напомним, ранее координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил в Киеве, что следующее заседание "Рамштайн" состоится в ближайшие 10 дней в онлайн формате.

Читайте: Швеция на "Рамштайн" присоединилась к Коалиции по РЭБ

Автор: 

НАТО (10213) Рамштайн (161) Пит Хегсет (90)


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цікаво, хто кого переп'є?
гегсет проти вєдмєдєва.
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18.07.2025 16:02 Ответить
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18.07.2025 16:03 Ответить
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18.07.2025 16:04 Ответить
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18.07.2025 16:08 Ответить
 
 