Следующий "Рамштайн" состоится в течение 10 дней, - генерал Бундесвера Фройдинг
В течение следующих 10 дней состоится следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Встреча запланирована в онлайн-режиме.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг во время общения с журналистами в Киеве.
"Следующая встреча в формате Рамштайн состоится в течение следующих 10 дней", - сказал он.
Он отметил, что пока министры решили, что это будет виртуальная встреча, которая состоится под руководством Великобритании и Германии, как и предыдущая встреча в формате "Рамштайн".
"Она будет запланирована в течение ближайших дней", - добавил генерал.
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