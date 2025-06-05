Мое отсутствие на Рамштайне не означает, что США больше не поддерживают Украину, - Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал свое отсутствие на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которое состоялось 4 июня в Брюсселе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Во время брифинга Хегсета спросили о том, можно ли рассматривать его отсутствие на Рамштайн, как "сообщение о том, что США больше не поддерживают Украину".

Глава Пентагона отверг это и отметил, что вместо него на заседании присутствовал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, который сделал свой вклад.

"С самого начала работы этой администрации (президента США Дональда Трампа - ред.) мы работали с нашими британскими и немецкими коллегами, чтобы они возглавили эту контактную группу, что они и сделали, и я благодарен им за это", - заявил Хегсет.

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Напоминаем, Великобритания и Германия взяли на себя руководство Рамштайном в феврале 2025 года после того, как Хегсет заявил, что США больше не будут играть ключевую роль в регулярных встречах, основанных экс-главой Пентагона Ллойдом Остином в апреле 2022 года.