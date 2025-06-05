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Новости Заседание Рамштайна Заседание Рамштайна без США
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Мое отсутствие на Рамштайне не означает, что США больше не поддерживают Украину, - Хегсет

Піт Гегсет

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал свое отсутствие на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которое состоялось 4 июня в Брюсселе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Во время брифинга Хегсета спросили о том, можно ли рассматривать его отсутствие на Рамштайн, как "сообщение о том, что США больше не поддерживают Украину".

Глава Пентагона отверг это и отметил, что вместо него на заседании присутствовал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, который сделал свой вклад.

"С самого начала работы этой администрации (президента США Дональда Трампа - ред.) мы работали с нашими британскими и немецкими коллегами, чтобы они возглавили эту контактную группу, что они и сделали, и я благодарен им за это", - заявил Хегсет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне объяснили, почему Хегсет не будет на заседании "Рамштайн": график "сделал невозможным" присутствие

Напоминаем, Великобритания и Германия взяли на себя руководство Рамштайном в феврале 2025 года после того, как Хегсет заявил, что США больше не будут играть ключевую роль в регулярных встречах, основанных экс-главой Пентагона Ллойдом Остином в апреле 2022 года.

Автор: 

США (27118) Рамштайн (156) Пит Хегсет (70)


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Топ комментарии
+8
цинічна,брехлива мразота та холуй рудої, обіссяної собаки.
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05.06.2025 17:13 Ответить
+7
С другой стороны хорошо что этого придурка там и не было а только бы мешал.
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05.06.2025 17:16 Ответить
+6
бреше. Як і кожен трампіст
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05.06.2025 17:15 Ответить
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цинічна,брехлива мразота та холуй рудої, обіссяної собаки.
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05.06.2025 17:13 Ответить
А передача протиракет, призначених Україні, Ізраїлю про що свідчить?
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05.06.2025 17:14 Ответить
Про гру на боці кацапів. Тут навіть не про нейтралітет, бо ця технічна допомога, яку вони припинили, була видвлена ще Байденом. І головне - ці елементи до ракет сприяли знищенню саме тої зброї, якою кацапи атакують цивільних.
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05.06.2025 18:14 Ответить
твоя відсутність означає, що таких кретинів як ти просто не хочуть бачити більш розумні та поважні люди.
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05.06.2025 17:14 Ответить
бреше. Як і кожен трампіст
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05.06.2025 17:15 Ответить
Да ти , ідіоте . Це сором , а не міністр оборони
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05.06.2025 17:15 Ответить
навіщо робити муйню, щоб потім
нести муйню перед журналістами ?

тому що муйняки !

.
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05.06.2025 17:16 Ответить
С другой стороны хорошо что этого придурка там и не было а только бы мешал.
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05.06.2025 17:16 Ответить
смердів би своїми гидким кідрастичним набріоліненим волоссям

.
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05.06.2025 17:25 Ответить
Не переживай,Піт. Запій-діло таке.
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05.06.2025 17:26 Ответить
"Нє віноватая я!"
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05.06.2025 17:26 Ответить
Моя відсутність на Рамштайні не означає, що США більше не підтримують Україну, - Гегсет

Троха величі і поплічнику не завадить - ге ж?
Тим більш при такому величному газді!
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05.06.2025 17:36 Ответить
Вони може і підтримуюсь Україну, але чомусь дуже бояться тромба, це ганьба для Америки, щось сталося невідоме там
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05.06.2025 17:51 Ответить
Тримаєш всіх за дурнів?
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05.06.2025 17:54 Ответить
Яких же гамнюків у свою банду набрав великий говняр…
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05.06.2025 17:56 Ответить
От дурник))
Він настільки тупий що не розуміє що ніхто на таких зустрічах не хоче бачити язикату хвеську яка зливає прямо в прямий ефір все про що знає.
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05.06.2025 18:10 Ответить
 
 