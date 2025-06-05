УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9875 відвідувачів онлайн
Новини Засідання Рамштайну Засідання Рамштайну без США
1 622 18

Моя відсутність на Рамштайні не означає, що США більше не підтримують Україну, - Гегсет

Піт Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет прокоментував свою відсутність на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке відбулось 4 червня у Брюсселі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Під час брифінгу Гегсета запитали про те, чи можна розглядати його відсутність на Рамштайні, як "повідомлення про те, що США більше не підтримують Україну".

Голова Пентагону відкинув це та зауважив, що замість нього на засіданні був присутній постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, який зробив свій внесок.

"Із самого початку роботи цієї адміністрації (президента США Дональда Трампа — ред.) ми працювали з нашими британськими й німецькими колегами, щоб вони очолили цю контактну групу, що вони й зробили, і я вдячний їм за це", — заявив Гегсет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні пояснили, чому Гегсета не буде на засіданні "Рамштайн": графік "унеможливив" присутність

Нагадуємо, Велика Британія та Німеччина перебрали на себе керівництво Рамштайном в лютому 2025 року після того, як Гегсет заявив, що США більше не відіграватимуть ключової ролі в регулярних зустрічах, започаткованих ексголовою Пентагону Ллойдом Остіном у квітні 2022 року.

Автор: 

США (23375) Рамштайн (163) Гегсет Піт (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
цинічна,брехлива мразота та холуй рудої, обіссяної собаки.
показати весь коментар
05.06.2025 17:13 Відповісти
+9
бреше. Як і кожен трампіст
показати весь коментар
05.06.2025 17:15 Відповісти
+7
С другой стороны хорошо что этого придурка там и не было а только бы мешал.
показати весь коментар
05.06.2025 17:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цинічна,брехлива мразота та холуй рудої, обіссяної собаки.
показати весь коментар
05.06.2025 17:13 Відповісти
А передача протиракет, призначених Україні, Ізраїлю про що свідчить?
показати весь коментар
05.06.2025 17:14 Відповісти
Про гру на боці кацапів. Тут навіть не про нейтралітет, бо ця технічна допомога, яку вони припинили, була видвлена ще Байденом. І головне - ці елементи до ракет сприяли знищенню саме тої зброї, якою кацапи атакують цивільних.
показати весь коментар
05.06.2025 18:14 Відповісти
твоя відсутність означає, що таких кретинів як ти просто не хочуть бачити більш розумні та поважні люди.
показати весь коментар
05.06.2025 17:14 Відповісти
бреше. Як і кожен трампіст
показати весь коментар
05.06.2025 17:15 Відповісти
Да ти , ідіоте . Це сором , а не міністр оборони
показати весь коментар
05.06.2025 17:15 Відповісти
Можна вже домальовувати звіздатополосатий прапор.
показати весь коментар
05.06.2025 18:31 Відповісти
навіщо робити муйню, щоб потім
нести муйню перед журналістами ?

тому що муйняки !

.
показати весь коментар
05.06.2025 17:16 Відповісти
С другой стороны хорошо что этого придурка там и не было а только бы мешал.
показати весь коментар
05.06.2025 17:16 Відповісти
смердів би своїми гидким кідрастичним набріоліненим волоссям

.
показати весь коментар
05.06.2025 17:25 Відповісти
Не переживай,Піт. Запій-діло таке.
показати весь коментар
05.06.2025 17:26 Відповісти
"Нє віноватая я!"
показати весь коментар
05.06.2025 17:26 Відповісти
Моя відсутність на Рамштайні не означає, що США більше не підтримують Україну, - Гегсет

Троха величі і поплічнику не завадить - ге ж?
Тим більш при такому величному газді!
показати весь коментар
05.06.2025 17:36 Відповісти
Вони може і підтримуюсь Україну, але чомусь дуже бояться тромба, це ганьба для Америки, щось сталося невідоме там
показати весь коментар
05.06.2025 17:51 Відповісти
Тримаєш всіх за дурнів?
показати весь коментар
05.06.2025 17:54 Відповісти
Яких же гамнюків у свою банду набрав великий говняр…
показати весь коментар
05.06.2025 17:56 Відповісти
От дурник))
Він настільки тупий що не розуміє що ніхто на таких зустрічах не хоче бачити язикату хвеську яка зливає прямо в прямий ефір все про що знає.
показати весь коментар
05.06.2025 18:10 Відповісти
А шо тоді означає твоя відсутність? Шо прокапатись після запою не встиг?
показати весь коментар
05.06.2025 18:24 Відповісти
 
 