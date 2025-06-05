Моя відсутність на Рамштайні не означає, що США більше не підтримують Україну, - Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет прокоментував свою відсутність на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке відбулось 4 червня у Брюсселі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Під час брифінгу Гегсета запитали про те, чи можна розглядати його відсутність на Рамштайні, як "повідомлення про те, що США більше не підтримують Україну".

Голова Пентагону відкинув це та зауважив, що замість нього на засіданні був присутній постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, який зробив свій внесок.

"Із самого початку роботи цієї адміністрації (президента США Дональда Трампа — ред.) ми працювали з нашими британськими й німецькими колегами, щоб вони очолили цю контактну групу, що вони й зробили, і я вдячний їм за це", — заявив Гегсет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні пояснили, чому Гегсета не буде на засіданні "Рамштайн": графік "унеможливив" присутність

Нагадуємо, Велика Британія та Німеччина перебрали на себе керівництво Рамштайном в лютому 2025 року після того, як Гегсет заявив, що США більше не відіграватимуть ключової ролі в регулярних зустрічах, започаткованих ексголовою Пентагону Ллойдом Остіном у квітні 2022 року.