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Новини Засідання Рамштайну
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Наступний "Рамштайн" відбудеться протягом 10 днів, - генерал Бундесверу Фройдінг

німеччина,фройдінг

Протягом наступних 10 днів відбудеться наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Зустріч запланована в онлайн-режимі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг під час спілкування з журналістами в Києві.

"Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться протягом наступних 10 днів", - сказав він.

Він зазначив, що наразі міністри вирішили, що це буде віртуальна зустріч, яка відбудеться під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як і попередня зустріч у форматі "Рамштайн".

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"Вона буде запланована протягом найближчих днів", - додав генерал.

Автор: 

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12.07.2025 20:26 Відповісти
 
 