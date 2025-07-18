Следующее заседание "Рамштайна" будет технико-координационным, - Шмыгаль

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" будет технически-координационным.

Об этом сообщил новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль во время встречи Кабинета Министров во главе с премьером Юлией Свириденко с журналистами, передает LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минобороны подтвердил, что в понедельник, 21 июля, в режиме онлайн состоится заседание "Рамштайна". Также в этот день Шмыгаль планирует провести разговоры с сопредседателями Контактной группы - министрами обороны Великобритании и Франции.

Кроме этого, по словам министра, он поговорит со всеми министрами обороны европейских стран.

"Это, буквально, завтра, послезавтра, в понедельник",- сказал Шмыгаль.

Читайте также: Следующее заседание "Рамштайн" состоится 21 июля, - Минобороны Германии

Также он сообщил, что есть договоренность о разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Мы договорились пообщаться буквально тоже с понедельника... Очень активно разворачиваем сейчас международный трек, но также буду сосредотачиваться на внутреннем треке обеспечения наших Вооруженных Сил, непрерывного процесса финансирования", - сказал министр обороны.

Ранее сообщалось, что 21 июля состоится новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Читайте также: Глава Пентагона Гегсет и генсек НАТО Рютте присоединятся к заседанию в формате "Рамштайн"