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Новости Заседание Рамштайна
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Следующее заседание "Рамштайна" будет технико-координационным, - Шмыгаль

шмыгаль о Рамштайн

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" будет технически-координационным.

Об этом сообщил новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль во время встречи Кабинета Министров во главе с премьером Юлией Свириденко с журналистами, передает LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минобороны подтвердил, что в понедельник, 21 июля, в режиме онлайн состоится заседание "Рамштайна". Также в этот день Шмыгаль планирует провести разговоры с сопредседателями Контактной группы - министрами обороны Великобритании и Франции.

Кроме этого, по словам министра, он поговорит со всеми министрами обороны европейских стран.

"Это, буквально, завтра, послезавтра, в понедельник",- сказал Шмыгаль.

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Также он сообщил, что есть договоренность о разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Мы договорились пообщаться буквально тоже с понедельника... Очень активно разворачиваем сейчас международный трек, но также буду сосредотачиваться на внутреннем треке обеспечения наших Вооруженных Сил, непрерывного процесса финансирования", - сказал министр обороны.

Ранее сообщалось, что 21 июля состоится новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

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Автор: 

Шмыгаль Денис (2768) Рамштайн (163)


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Так тепер, уже не треба буде збирати гроші з Українців, для допомоги Захисникам України??? На Казначейському рахунку КМУ, грошей же достатньо!?!? Умерова, від СХЕМ резнікова з групою осіб, уже відлучили??
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18.07.2025 21:15 Ответить
ахметовський холуй шмигаль вчергове просрався зельоним поносом
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18.07.2025 21:27 Ответить
 
 