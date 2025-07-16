Следующее заседание "Рамштайна" состоится 21 июля, - Минобороны Германии

В понедельник, 21 июля, состоится новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Об этом сообщил представитель министерства обороны Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Приглашение для СМИ будет отправлено в течение следующих дней с дальнейшими подробностями", - сказал он.

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Напомним, ранее координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил в Киеве, что следующее заседание "Рамштайн" состоится в ближайшие 10 дней в онлайн формате.