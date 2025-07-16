Следующее заседание "Рамштайна" состоится 21 июля, - Минобороны Германии
В понедельник, 21 июля, состоится новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Об этом сообщил представитель министерства обороны Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Приглашение для СМИ будет отправлено в течение следующих дней с дальнейшими подробностями", - сказал он.
Напомним, ранее координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил в Киеве, что следующее заседание "Рамштайн" состоится в ближайшие 10 дней в онлайн формате.
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Nub Nubov #586380
показать весь комментарий17.07.2025 00:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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