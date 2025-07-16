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Новини Рамштайн Засідання Рамштайну
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Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 21 липня, - Міноборони Німеччини

Рамштайн

У понеділок, 21 липня, відбудеться нове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн".

Про це повідомив речник міністерства оборони Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

"Запрошення для ЗМІ буде надіслано протягом наступних днів з подальшими подробицями", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг повідомив у Києві, що наступне засідання "Рамштайн" відбудеться в найближчі 10 днів в онлайн форматі.

Автор: 

Німеччина (7581) Рамштайн (167)


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********* чи шо? все буде через 50 діб
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17.07.2025 00:13 Відповісти
 
 