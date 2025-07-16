Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 21 липня, - Міноборони Німеччини
У понеділок, 21 липня, відбудеться нове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн".
Про це повідомив речник міністерства оборони Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Запрошення для ЗМІ буде надіслано протягом наступних днів з подальшими подробицями", - сказав він.
Нагадаємо, раніше координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг повідомив у Києві, що наступне засідання "Рамштайн" відбудеться в найближчі 10 днів в онлайн форматі.
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Nub Nubov #586380
показати весь коментар17.07.2025 00:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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