Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 21 липня, - Міноборони Німеччини

У понеділок, 21 липня, відбудеться нове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн".

Про це повідомив речник міністерства оборони Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Запрошення для ЗМІ буде надіслано протягом наступних днів з подальшими подробицями", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг повідомив у Києві, що наступне засідання "Рамштайн" відбудеться в найближчі 10 днів в онлайн форматі.