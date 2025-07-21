Гили на "Рамштайне" призовет к "50-дневной кампании" по вооружению Киева

Глава британского Минобороны Джон Гили намерен призвать к наращиванию военной помощи Киеву, чтобы "заставить Путина сесть за стол переговоров" на ближайшей встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на The Telegraph

"Как члены Контактной группы по обороне Украины, мы должны со своей стороны начать "50-дневную кампанию" по вооружению Украины на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров", - говорится в заявлении Гили, который в четвертый раз возглавит заседание и в третий раз совместно с германским коллегой Борисом Писториусом (Boris Pistorius).

По данным The Telegraph, на заседании, которое состоится 21 июля, Лондон и Берлин примут решение о закупке большого количества ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Для британской стороны поставки являются частью обязательства потратить 700 млн фунтов стерлингов (примерно 800 млн евро) на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины в 2025 году, наряду с другим финансированием для поставок большего количества беспилотников для страны, которая четвертый год ведет оборонительную войну против РФ.

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