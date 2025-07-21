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Новости Заседание Рамштайна
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Гили на "Рамштайне" призовет к "50-дневной кампании" по вооружению Киева

Гили призовет усилить помощь Киеву

Глава британского Минобороны Джон Гили намерен призвать к наращиванию военной помощи Киеву, чтобы "заставить Путина сесть за стол переговоров" на ближайшей встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на The Telegraph

"Как члены Контактной группы по обороне Украины, мы должны со своей стороны начать "50-дневную кампанию" по вооружению Украины на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров", - говорится в заявлении Гили, который в четвертый раз возглавит заседание и в третий раз совместно с германским коллегой Борисом Писториусом (Boris Pistorius).

По данным The Telegraph, на заседании, которое состоится 21 июля, Лондон и Берлин примут решение о закупке большого количества ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Для британской стороны поставки являются частью обязательства потратить 700 млн фунтов стерлингов (примерно 800 млн евро) на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины в 2025 году, наряду с другим финансированием для поставок большего количества беспилотников для страны, которая четвертый год ведет оборонительную войну против РФ.

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Автор: 

помощь (8006) Рамштайн (163) Гилли Джон (53)


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Топ комментарии
+5
50 днів будуть обговорювати...
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21.07.2025 07:45 Ответить
+3
якій гарний троллінг рудого маразматика!
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21.07.2025 07:38 Ответить
+2
Закличуть,обговорять,а обьєднує все це потужність.
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21.07.2025 07:43 Ответить
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якій гарний троллінг рудого маразматика!
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21.07.2025 07:38 Ответить
Закличуть,обговорять,а обьєднує все це потужність.
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21.07.2025 07:43 Ответить
Рішуча потужна потужність
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21.07.2025 07:53 Ответить
Кацапе,в українській мові в слові об'єднує немає ь😁
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21.07.2025 08:13 Ответить
50 днів будуть обговорювати...
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21.07.2025 07:45 Ответить
Як ракети для ППО примусять ***** сісти за стіл переговорів? Аби ото ляпати щось.
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21.07.2025 08:06 Ответить
одно бла бла бла ((((
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21.07.2025 08:19 Ответить
Нумерологія на марші. 2 тижні, 50 днів, послє дождічка в чєтвєрг.
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21.07.2025 08:19 Ответить
має намір закликати
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21.07.2025 08:44 Ответить
Потужна рішучість в питанні активізації пасивної участі в підтримці...
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21.07.2025 08:53 Ответить
 
 