У 29-му "Рамштайні" взяли участь 52 країни, - Гілі

У 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG), яке проходить онлайн 21 липня під головуванням Великої Британії та Німеччини, беруть участь 52 держави.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі у вступному слові, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Це свідчення натхнення, яке український народ надає нам своєю боротьбою за свободу та за безпеку всіх вільних націй", - заявив Гілі.

Гілі нагадав, що президент США Дональд Трамп анонсував план масштабної передачі озброєння НАТО Україні, а також ініціював 50-денний термін, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів або зіткнутись із нищівними санкціями.

"Як члени цієї Контактної групи з питань оборони України, ми маємоми маємо зі свого боку підключитися до 50-денної кампанії щодо озброєння України на полі бою, щоб підштовхнути Путіна за стіл переговорів", - наголосив Гілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін вірить, що переможе в довгостроковій перспективі, але він помиляється, - Пісторіус