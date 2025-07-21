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Новини Засідання Рамштайну
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У 29-му "Рамштайні" взяли участь 52 країни, - Гілі

міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

У 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG), яке проходить онлайн 21 липня під головуванням Великої Британії та Німеччини, беруть участь 52 держави.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі у вступному слові, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Це свідчення натхнення, яке український народ надає нам своєю боротьбою за свободу та за безпеку всіх вільних націй", - заявив Гілі.

Гілі нагадав, що президент США Дональд Трамп анонсував план масштабної передачі озброєння НАТО Україні, а також ініціював 50-денний термін, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів або зіткнутись із нищівними санкціями.

"Як члени цієї Контактної групи з питань оборони України, ми маємоми маємо зі свого боку підключитися до 50-денної кампанії щодо озброєння України на полі бою, щоб підштовхнути Путіна за стіл переговорів", - наголосив Гілі.

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Автор: 

Рамштайн (170) Гілі Джон (54)


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Як не зʼїхалися, то потроху зповзають.
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21.07.2025 15:23 Відповісти
Де результати поставок зброї/дронів/інше від цих 52 країн.Чи приїхали поговорити і донести кому треба...
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21.07.2025 16:49 Відповісти
 
 