Зеленский: Среди главных приоритетов нашей работы с партнерами - защита от российских "шахедов" и ракет. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что следующая неделя должна быть довольно активной, среди прочего Украина готовится к заседанию "Рамштайн".

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Следующая неделя тоже должна быть довольно активной, среди прочего готовимся к формату "Рамштайн". Мы работаем также и чтобы были новые взносы партнеров в программу PURL. Это очень нужная программа: мы благодаря этой программе покупаем американское оружие, и уже там более 2 миллиардов долларов. Мы будем еще увеличивать это финансирование", - заявил президент.

По словам Зеленского, среди главных приоритетов для всей работы с партнерами - большая защита неба, защита против российских "шахедов", против российских ракет.

"Сейчас снова в нашем небе российские ударные дроны - ПВО наше работает. Были удары в течение дня по Запорожью, по Херсону, по другим нашим городам, нашим общинам. Ежедневно эта российская угроза, и значит, ежедневно мы должны добавлять силу Украине. Именно так и делаем. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем, кто защищает наше государство! Слава Украине!", - добавил глава государства.

Читайте также: Гили о 30-м заседании "Рамштайн": Мы сосредоточим наши усилия на предоставлении необходимой военной помощи Украине