РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7478 посетителей онлайн
Новости Видео ПВО Украины Заседание Рамштайна
402 14

Зеленский: Среди главных приоритетов нашей работы с партнерами - защита от российских "шахедов" и ракет. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что следующая неделя должна быть довольно активной, среди прочего Украина готовится к заседанию "Рамштайн".

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Следующая неделя тоже должна быть довольно активной, среди прочего готовимся к формату "Рамштайн". Мы работаем также и чтобы были новые взносы партнеров в программу PURL. Это очень нужная программа: мы благодаря этой программе покупаем американское оружие, и уже там более 2 миллиардов долларов. Мы будем еще увеличивать это финансирование", - заявил президент.

По словам Зеленского, среди главных приоритетов для всей работы с партнерами - большая защита неба, защита против российских "шахедов", против российских ракет.

"Сейчас снова в нашем небе российские ударные дроны - ПВО наше работает. Были удары в течение дня по Запорожью, по Херсону, по другим нашим городам, нашим общинам. Ежедневно эта российская угроза, и значит, ежедневно мы должны добавлять силу Украине. Именно так и делаем. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем, кто защищает наше государство! Слава Украине!", - добавил глава государства.

Читайте также: Гили о 30-м заседании "Рамштайн": Мы сосредоточим наши усилия на предоставлении необходимой военной помощи Украине

Автор: 

Зеленский Владимир (21856) помощь (8083) Рамштайн (173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
видно знову він пару дорожок великого нюхацтва вдув
показать весь комментарий
06.09.2025 21:28 Ответить
+3
Ще два місяці назад втюхував,внас вже є рішення,дрони перехоплювачи,шазедам капєц.Шахеди як лупошили українців так ілупошать,крім отіх хлопалок траатаатаа,ні#уя,шахи пи₴дячать через сумщину кожен день,вже і дньом.У Зедента все колись буде,але трішечки згодом.😭😱🤡
показать весь комментарий
06.09.2025 21:34 Ответить
+3
показать весь комментарий
06.09.2025 21:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
видно знову він пару дорожок великого нюхацтва вдув
показать весь комментарий
06.09.2025 21:28 Ответить
А ти взагалі у розшуку ТЦК. Бісів ухилянт.
показать весь комментарий
06.09.2025 21:32 Ответить
я три дні назад приїхав з європи. їздив туди на відпочинок. то виходить ти брешеш ? і щоб ти загашений наркєт розумів своїм зе мозочком безуглим, я кожен місяць їзжу до польші по бізнесу.
показать весь комментарий
06.09.2025 21:39 Ответить
Що з Мелітополем. Чого не виділяютьс гроші на наступ шоб розбити москалів? Нам Мінськ 4 не потрібен, і заморозка також
показать весь комментарий
06.09.2025 22:25 Ответить
Ще два місяці назад втюхував,внас вже є рішення,дрони перехоплювачи,шазедам капєц.Шахеди як лупошили українців так ілупошать,крім отіх хлопалок траатаатаа,ні#уя,шахи пи₴дячать через сумщину кожен день,вже і дньом.У Зедента все колись буде,але трішечки згодом.😭😱🤡
показать весь комментарий
06.09.2025 21:34 Ответить
не переймайся. плюнь на цю зелену політику
показать весь комментарий
06.09.2025 21:40 Ответить
Шось підженуть?
показать весь комментарий
06.09.2025 21:28 Ответить
Підженуть, бла бла бла,якось так😥
показать весь комментарий
06.09.2025 21:36 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2025 21:37 Ответить
Ці відосіки про "захист від шахедів" і "підсилення пепео" вже чую два роки.
показать весь комментарий
06.09.2025 21:38 Ответить
Не бреши поц неголений, у тебе, гнида прострочена, в приорітеті зажди були іьє дороги, по дууууже завишеній ціні.
показать весь комментарий
06.09.2025 21:40 Ответить
Головне завдання для вовчиних 4-5 менеджерів врятуватися від плівок МЕНДіЧА . Он у Трампа все ок - по Епштейну його відмили вичещинени під себе НИМ ЖЕ його тепер ФБРівці. Він виявляється був їхнім агентом ТЕЖ...
показать весь комментарий
06.09.2025 21:42 Ответить
кращий захист від "гєранєй"на найближчі півроку-рік - розхєрачити "Алабугу-Політєх" і "Купол".
показать весь комментарий
06.09.2025 22:36 Ответить
 
 