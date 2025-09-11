Главы МИД стран Люблинского треугольника призвали партнеров усилить ПВО Украины, - заявление

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины (Люблинского треугольника) решительно осудили вторжение российских беспилотников на территорию Польши, назвав это преднамеренным и скоординированным ударом, что является беспрецедентной провокацией и эскалацией напряженности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Литвы, Польши и Украины.

Так, в заявлении отмечается, что действия России и белорусское попустительство использованию своего воздушного пространства представляют прямую угрозу безопасности всех стран региона. Только совместный и скоординированный ответ может гарантировать безопасность наших граждан.

"Мы отмечаем и ценим готовность Украины делиться всей имеющейся разведывательной и оперативной информацией с Польшей, Литвой и другими партнерами для построения эффективной системы раннего предупреждения и защиты от российских ракетных и дроновых атак.

Также читайте: 10 сентября войдет в учебники истории как акт агрессии РФ против страны НАТО, - спикер Навроцкого

Мы подчеркиваем необходимость лучшей координации и оперативного сотрудничества между нашими структурами, ответственными за безопасность воздушного пространства. Такие скоординированные действия должны быть направлены на предотвращение негативных последствий возмутительных действий России и, в идеале, способствовать повышению эффективности наших мер противовоздушной обороны", - заявили министры.

Также главы МИД призвали партнеров как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины и поддержать Литву и Польшу в их усилиях по укреплению восточного фланга НАТО и ЕС. Отмечается, что только адекватный и решительный ответ может предотвратить дальнейшую эскалацию.

Также смотрите: Зеленский: Среди главных приоритетов нашей работы с партнерами - защита от российских "шахедов" и ракет. ВИДЕО

"Мы также отмечаем вызванный этим инцидентом всплеск российской дезинформации. Мы призываем все наши общества сохранять бдительность и быть осведомленными о коварных российских попытках дезинформации.

Вместе Литва, Польша и Украина подтверждают, что единство, сила и сотрудничество, особенно с нашими союзниками и партнерами по НАТО и ЕС, является единственным путем к эффективному противостоянию российской агрессии и обеспечения безопасности наших народов", - добавляется в заявлении.

Читайте: Путин намеренно атаковал НАТО, это часть длинной серии провокаций, - Мерц