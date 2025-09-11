Главы МИД стран Люблинского треугольника призвали партнеров усилить ПВО Украины, - заявление
Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины (Люблинского треугольника) решительно осудили вторжение российских беспилотников на территорию Польши, назвав это преднамеренным и скоординированным ударом, что является беспрецедентной провокацией и эскалацией напряженности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Литвы, Польши и Украины.
Так, в заявлении отмечается, что действия России и белорусское попустительство использованию своего воздушного пространства представляют прямую угрозу безопасности всех стран региона. Только совместный и скоординированный ответ может гарантировать безопасность наших граждан.
"Мы отмечаем и ценим готовность Украины делиться всей имеющейся разведывательной и оперативной информацией с Польшей, Литвой и другими партнерами для построения эффективной системы раннего предупреждения и защиты от российских ракетных и дроновых атак.
Мы подчеркиваем необходимость лучшей координации и оперативного сотрудничества между нашими структурами, ответственными за безопасность воздушного пространства. Такие скоординированные действия должны быть направлены на предотвращение негативных последствий возмутительных действий России и, в идеале, способствовать повышению эффективности наших мер противовоздушной обороны", - заявили министры.
Также главы МИД призвали партнеров как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины и поддержать Литву и Польшу в их усилиях по укреплению восточного фланга НАТО и ЕС. Отмечается, что только адекватный и решительный ответ может предотвратить дальнейшую эскалацию.
"Мы также отмечаем вызванный этим инцидентом всплеск российской дезинформации. Мы призываем все наши общества сохранять бдительность и быть осведомленными о коварных российских попытках дезинформации.
Вместе Литва, Польша и Украина подтверждают, что единство, сила и сотрудничество, особенно с нашими союзниками и партнерами по НАТО и ЕС, является единственным путем к эффективному противостоянию российской агрессии и обеспечения безопасности наших народов", - добавляется в заявлении.
