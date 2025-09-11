РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
Дроны РФ в Польше выполнили роль "зеленых человечков", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил недавнюю атаку России на Польшу с ситуацией в Крыму и отметил, что роль "зеленых человечков" выполнили российские дроны.

Такое мнение глава государства высказал во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На мой взгляд самое страшное, что эта атака похожа на Крым. Психологически чем это отличается? Просто сейчас технологическая война, сейчас не нужны люди в зеленой форме "зеленые человечки", которые зашли просто на вашу территорию. Сегодня другая война, сегодня ту же роль на территории Польши выполняли беспилотники российского производства", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия могла атаковать Польшу дронами, чтобы партнеры остановили поставки систем ПВО Украине, - Зеленский

+7
Нічим воно Крим не нагадало.
Ким ти тоді був ? Ржав як кордони України посувають ?
показать весь комментарий
11.09.2025 15:07 Ответить
+6
"зелені слуги" в Україні ="зелені чоловічки куйла в Україні"
показать весь комментарий
11.09.2025 15:11 Ответить
+6
Володя, харош бухати і нести ху🤬ню!
Вже зелені чоловічки йому привиділися в Польщі.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:17 Ответить
Цікаво, а наступна масована ракетно-дронова атака буде супроводжуватись щалітом дронів в Пільшу? Чи ***** поки дасть задню? Як гадаєте?
показать весь комментарий
11.09.2025 15:07 Ответить
Roman Pavlyuk
@roman_pavlyuk
·
16 год
Окреме послання «любителям» війни в Польщі.

Як тільки у Польщі не дай Боже почнеться війна, навіть обмежена, десь там під Сувалками, то рівень гуманітарної, а згодом і військової катастрофи в Україні буде складно описати словами.

По-перше, наступить криза палива: більше половини всього пального ввозиться в Україну через Польщу. Траси з Любліна та з Кракова у сторону Жешува забиті українськими бензовозами. Нагадаю, що українські НПЗ розбиті, а Дружбу ми зупинили самі.

Далі криза логістики: зараз товари доставляються, наприклад, авіатранспортом до Польщі, а звідти по суходолу до України. Якщо Польща закриє авіапростір або інший транзит, то це буде катастрофою. Словаччина і Угорщина знаходяться за горами, до них йдуть всього дві (!!!) односмугові дороги дороги через Сколе і Турку. І дві залізничні колії: через Турку (одноколійна) та Воловець (двоколійна). І все. А тепер порахуйте скільки доріг і переходів є з Польщею, і порівняйте.
Транспортна ж інфраструктура Румунії у порівнянні з Польщею і близько не стоїть.

Отож, логістична блокада Польщі призведе до того, що в Україні банально не буде що їсти: наприклад, навіть племінний матеріал для курей Україна купує за кордоном. Про інші продукти та речі першої необхідності я взагалі мовчу - не буде навіть підгузників.

І найголовніше - військова криза. Переважна більшість озброєння, включаючи FPV дрони та компоненти для них, ввозяться через Польщу. Угорщина такий транзит заборонила, Словаччина теж не сильно рветься. Плюс, навіть якщо вони й дозволять - вони за горами. Як доказ, що це так, згадайте, як вплинуло блокування доріг польськими фермерами на хід бойових дій у 2023 , а це лише доля з того, що може бути при війні.

Цей список можна продовжувати довго, але у підсумку: ви собі уявити не можете, який рівень пздца чекає Україну, якщо «полякам НАРЕШТІ прийдеться воювати». Навіть, до речі, якщо це буде лише «шахідна війна».

То ж якщо ви думаєте, що із вступом Польщі у війну, війна в Україні не зміниться і ви зможете далі пити каву чи вести бізнес у тилових містах, просто тепер ще й читаючи новини про Польщу, - ви пздц як сильно помиляєтесь.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:08 Ответить
Тобто поляки і НАТА будуть воювати там на півшишечки, а не розйобувати москалів в труху з ракетними ударами по москві? Автор дурачок. Якщо відкртити другий фронт, то війна закінчиться за пару днів, коли томагавки камінь на камінь не залишать від кремля нічого.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:14 Ответить
Ага, зелені...
показать весь комментарий
11.09.2025 15:46 Ответить
ТОЧНІШЕ зєліних чувачков, чи не так зєлєбоба?????
показать весь комментарий
11.09.2025 15:23 Ответить
З однією лише різницею. "Зелені чоловічки" у Польщі у всього цивілізованого світу на вухах. А Крим "зеленим чоловічкам" від попередньої влади без жодного пострілу, мало когось у світі колихнув.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:25 Ответить
Угу, Пуйло хотів пересунути шахедами кордони Польщі.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:40 Ответить
Якесь дебільне порівняння, що й не дивно, враховуючи чиє воно.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:42 Ответить
В Польщу залетіла та сторона?
показать весь комментарий
11.09.2025 15:44 Ответить
«Ополченці».
показать весь комментарий
11.09.2025 15:53 Ответить
Це таки добрий "план" бо довго тримає
показать весь комментарий
11.09.2025 15:51 Ответить
Якщо доживемо до наступних виборів - буду голосувати тільки за німого кандидата .
показать весь комментарий
11.09.2025 15:59 Ответить
Сразу вспоминается крылатая фраза из фильма "Банды Нью Йорка"- "Да что ты черт возьми,такое несешь" Не,оно точно наркоманець-без вариантов
показать весь комментарий
11.09.2025 16:04 Ответить
 
 