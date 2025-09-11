Дроны РФ в Польше выполнили роль "зеленых человечков", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил недавнюю атаку России на Польшу с ситуацией в Крыму и отметил, что роль "зеленых человечков" выполнили российские дроны.

Такое мнение глава государства высказал во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На мой взгляд самое страшное, что эта атака похожа на Крым. Психологически чем это отличается? Просто сейчас технологическая война, сейчас не нужны люди в зеленой форме "зеленые человечки", которые зашли просто на вашу территорию. Сегодня другая война, сегодня ту же роль на территории Польши выполняли беспилотники российского производства", - отметил Зеленский.

