Россия могла атаковать Польшу дронами, чтобы партнеры остановили поставки систем ПВО Украине, - Зеленский

Владимир Зеленский

Россия могла атаковать Польшу своими дронами, чтобы партнеры остановили поставки систем ПВО Украине накануне зимы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Президентом Финляндской Республики Александром Стуббом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На мой взгляд, они (россияне, - ред.) также могли это сделать (атаковать Польшу дронами, - ред.) для того, чтобы партнеры не передавали системы ПВО Украине перед зимой, демонстрируя, мол, мы можем вас атаковать, вам тоже это нужно", - заявил Зеленский.

Зеленский Владимир (21892) Польша (8726) дроны (4607)
Ну так а де там наші перехоплювачі дронів??? Чи мільйон дронів на мацквабат???
11.09.2025 14:56 Ответить
Чи хочаб де мілярд дерев, щоб дрони заплутались в гілках????
11.09.2025 15:08 Ответить
11.09.2025 15:12 Ответить
Розумний аж страшно! Но нєт!
11.09.2025 15:19 Ответить
Ну голова,атец нации.
11.09.2025 16:04 Ответить
 
 