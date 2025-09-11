Россия могла атаковать Польшу дронами, чтобы партнеры остановили поставки систем ПВО Украине, - Зеленский
Россия могла атаковать Польшу своими дронами, чтобы партнеры остановили поставки систем ПВО Украине накануне зимы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Президентом Финляндской Республики Александром Стуббом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На мой взгляд, они (россияне, - ред.) также могли это сделать (атаковать Польшу дронами, - ред.) для того, чтобы партнеры не передавали системы ПВО Украине перед зимой, демонстрируя, мол, мы можем вас атаковать, вам тоже это нужно", - заявил Зеленский.
