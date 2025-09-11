Росія могла атакувати Польщу дронами, щоб партнери зупинили постачання систем ППО Україні, - Зеленський
Росія могла атакувати Польщу своїми дронами, щоб партнери зупинили постачання систем ППО Україні напередодні зими.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із Президентом Фінляндської Республіки Александром Стуббом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На мій погляд, вони (росіяни, - ред.) також могли це зробити (атакувати Польщу дронами, - ред.) для того, щоб партнери не передавали системи ППО Україні перед зимою, демонструючи, мовляв, ми можемо вас атакувати, вам також це потрібно", - заявив Зеленський.
Олег Чиж
Підлога Маккартні
вал стен
Виктор Шевченко
