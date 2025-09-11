Зеленський після зустрічі зі Стуббом: Потрібен сильний тиск на РФ, і не тільки від Європи

Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із лідером Фінляндії Александром Стуббом.

"Сьогодні говорили предметно по багатьох напрямах. Приділили багато уваги тому нападу, який учора росіяни здійснили проти Польщі. Все вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через території України та Білорусі був продуманим і точно не є випадковістю. Росія, на жаль, має можливості продовжувати й розширювати свою агресію. Потрібні сильні кроки, і не тільки від Європи, сильний тиск, які реально обмежать потенціал російської войовничості. Вдячний Фінляндії за підтримку всієї санкційної роботи. Очікуємо 19-й пакет санкцій Євросоюзу. Вдячний і за підтримку нашого руху у Євросоюз і відкриття кластерів", - йдеться в повідомленні.

Також лідери обговорили питання укриттів.

"Ми в Україні цінуємо, що Фінляндія бере участь в таких ініціативах, як коаліція укриттів. Це те, що допомагає нам не тільки на рівні держав, але й на рівні наших громад. Важливо активізувати роботу й саме таких наших коаліцій, усю співпрацю, яка допомагає країні, громадам, кожній людині", - додав він.

