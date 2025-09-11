УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11238 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Зеленського та Стубба Стубб прибув до України
499 7

Зеленський після зустрічі зі Стуббом: Потрібен сильний тиск на РФ, і не тільки від Європи

Зеленський провів зустріч зі Стуббом. Що обговорювали?

Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із лідером Фінляндії Александром Стуббом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні говорили предметно по багатьох напрямах. Приділили багато уваги тому нападу, який учора росіяни здійснили проти Польщі. Все вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через території України та Білорусі був продуманим і точно не є випадковістю. Росія, на жаль, має можливості продовжувати й розширювати свою агресію. Потрібні сильні кроки, і не тільки від Європи, сильний тиск, які реально обмежать потенціал російської войовничості. Вдячний Фінляндії за підтримку всієї санкційної роботи. Очікуємо 19-й пакет санкцій Євросоюзу. Вдячний і за підтримку нашого руху у Євросоюз і відкриття кластерів", - йдеться в повідомленні.

Також лідери обговорили питання укриттів.

"Ми в Україні цінуємо, що Фінляндія бере участь в таких ініціативах, як коаліція укриттів. Це те, що допомагає нам не тільки на рівні держав, але й на рівні наших громад. Важливо активізувати роботу й саме таких наших коаліцій, усю співпрацю, яка допомагає країні, громадам, кожній людині", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стубб прибув до Києва: говоритимуть із Зеленським про безпеку та шлях до миру. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25435) Фінляндія (1372) Стубб Александр (121)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а, до зустрічі с туббом?
стубб вже поїхав?
а, навіщо приїздив?
на зе!скомороха подивитися?
рожеву фарбу для фламінгов привіз?
показати весь коментар
11.09.2025 14:21 Відповісти
Прикро, що схаменувся, як усрався, але запіздався!!
показати весь коментар
11.09.2025 14:22 Відповісти
Почитайте свою историю! пригласите недоумков в гости, зажмите яйца в тиски, и спросите - Куда деньги ********, и кто ответит за "гундосики"!?
показати весь коментар
11.09.2025 14:25 Відповісти
Фіни злякалися погроз ************** гнома-алкаша медведєва і пригналися заключити з нами договір про гарантію безпеки, тобто якщо на них нападуть , то ми теж воювати за них будемо...
показати весь коментар
11.09.2025 14:27 Відповісти
Цензор! не Шути! " У меня все ходы записаны!"
показати весь коментар
11.09.2025 14:29 Відповісти
Тискун
показати весь коментар
11.09.2025 14:40 Відповісти
 
 