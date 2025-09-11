Стубб прибув до Києва: говоритимуть із Зеленським про безпеку та шлях до миру. ВIДЕО

Президент Фінляндії Александр Стубб прибув із візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Стубб проведе важливі переговори з Президентом Володимиром Зеленським про нашу європейську безпеку та інтеграцію, трансатлантичний тиск на Росію та кроки до міцного миру.

Ми вдячні Фінляндії за незмінну підтримку, лідерство в ОБСЄ та принципову позицію. Ми цінуємо особисті зусилля та відданість Президента Стубба", - зазначив міністр Андрій Сибіга.

Відомо, що Стубб та Зеленський зустрілися та біля Стіни памʼяті в Києві вшанували українських захисників і захисниць, які віддали свої життя заради України.

