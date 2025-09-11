УКР
Стубб прибув до України
Стубб прибув до Києва: говоритимуть із Зеленським про безпеку та шлях до миру. ВIДЕО

Президент Фінляндії Александр Стубб прибув із візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Стубб проведе важливі переговори з Президентом Володимиром Зеленським про нашу європейську безпеку та інтеграцію, трансатлантичний тиск на Росію та кроки до міцного миру.

Ми вдячні Фінляндії за незмінну підтримку, лідерство в ОБСЄ та принципову позицію. Ми цінуємо особисті зусилля та відданість Президента Стубба", - зазначив міністр Андрій Сибіга.

Відомо, що Стубб та Зеленський зустрілися та біля Стіни памʼяті в Києві вшанували українських захисників і захисниць, які віддали свої життя заради України.

дивлюсь на радісні вгодовані е-бали на фото - і тільки одна думка.

"престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них ***..."

Лесь Подерв'янський.Гамлєт, або Феномен датського кацапізма.
11.09.2025 11:03 Відповісти
Видно за 3+ роки ще не наговорились.
11.09.2025 10:59 Відповісти
Це вже справжня насмішка над українцями...
11.09.2025 11:05 Відповісти
Видно за 3+ роки ще не наговорились.
11.09.2025 10:59 Відповісти
Говорити потрібно добрими ударами по мацкві !
показати весь коментар
11.09.2025 11:32 Відповісти
тобто, президент фінляндії, проїхав такий далекий важкий шлях, в країну, яку кожного дня атакують всіма можливими видами зброї, поговорити?
чи, може рожеву фарбу для фламінго привіз?
ну, типу пробнік.....
11.09.2025 11:09 Відповісти
Знову шлях до миру? ***** вже ***башить дронами по Європі а вони продовжують мріяти про якийсь мир з ним. Придурки нічому не вчаться
11.09.2025 11:11 Відповісти
краще з стовпом поговори ефект буде той самий .
11.09.2025 11:13 Відповісти
Фінляндія, як ніхто на планеті Земля, знає всі грані і відтінки "добросусідства" з Росією.
11.09.2025 11:35 Відповісти
Колись це із Адмін. Презид. щезне із офіційних зустічей?
11.09.2025 11:37 Відповісти
Буде на досвіді Фінляндії пояснювати, як триматися й не здаватися.
11.09.2025 11:40 Відповісти
Каву питимуть? Без смачної та ароматної кави зустріч не буде вважатися продуктивною!
11.09.2025 11:42 Відповісти
четвертий рік війни - нічого не помінялось, балабольство, занепокоєння, запевнення...хіба що поведуть дивитись руїни даху Кабміну замість руїн Бучі
11.09.2025 11:49 Відповісти
СерОжа, що батькі роблять? 4 роки розмовляють
11.09.2025 12:57 Відповісти
 
 