РУС
Новости Видео Стубб прибьіл в Украину
1 033 13

Стубб прибыл в Киев: будут говорить с Зеленским о безопасности и пути к миру. ВИДЕО

Лидер Финляндии Стубб прибыл в Киев. Что известно?

Президент Финляндии Александр Стубб прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Стубб проведет важные переговоры с Президентом Владимиром Зеленским о нашей европейской безопасности и интеграции, трансатлантическом давлении на Россию и шагах к прочному миру.

Мы благодарны Финляндии за неизменную поддержку, лидерство в ОБСЕ и принципиальную позицию. Мы ценим личные усилия и преданность Президента Стубба", - отметил министр Андрей Сибига.

Известно, что Стубб и Зеленский встретились и у Стены памяти в Киеве почтили украинских защитников и защитниц, которые отдали свои жизни ради Украины.

Читайте: Залет российских дронов в Польшу является следствием эскалации Россией атак на Украину, необходимо усиливать давление на РФ, - Стубб

Автор: 

визит (3160) Финляндия (1021) Стубб Александр (119)
+5
дивлюсь на радісні вгодовані е-бали на фото - і тільки одна думка.

"престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них ***..."

Лесь Подерв'янський.Гамлєт, або Феномен датського кацапізма.
11.09.2025 11:03 Ответить
+3
Видно за 3+ роки ще не наговорились.
11.09.2025 10:59 Ответить
+1
Це вже справжня насмішка над українцями...
11.09.2025 11:05 Ответить
