Стубб прибыл в Киев: будут говорить с Зеленским о безопасности и пути к миру. ВИДЕО

Президент Финляндии Александр Стубб прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Стубб проведет важные переговоры с Президентом Владимиром Зеленским о нашей европейской безопасности и интеграции, трансатлантическом давлении на Россию и шагах к прочному миру.

Мы благодарны Финляндии за неизменную поддержку, лидерство в ОБСЕ и принципиальную позицию. Мы ценим личные усилия и преданность Президента Стубба", - отметил министр Андрей Сибига.

Известно, что Стубб и Зеленский встретились и у Стены памяти в Киеве почтили украинских защитников и защитниц, которые отдали свои жизни ради Украины.

