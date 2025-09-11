Стубб прибыл в Киев: будут говорить с Зеленским о безопасности и пути к миру. ВИДЕО
Президент Финляндии Александр Стубб прибыл с визитом в Киев.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Стубб проведет важные переговоры с Президентом Владимиром Зеленским о нашей европейской безопасности и интеграции, трансатлантическом давлении на Россию и шагах к прочному миру.
Мы благодарны Финляндии за неизменную поддержку, лидерство в ОБСЕ и принципиальную позицию. Мы ценим личные усилия и преданность Президента Стубба", - отметил министр Андрей Сибига.
Известно, что Стубб и Зеленский встретились и у Стены памяти в Киеве почтили украинских защитников и защитниц, которые отдали свои жизни ради Украины.
Топ комментарии
+5 Alex G.
показать весь комментарий11.09.2025 11:03 Ответить Ссылка
+3 Chi Omega
показать весь комментарий11.09.2025 10:59 Ответить Ссылка
+1 Комік Прикольний
показать весь комментарий11.09.2025 11:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них ***..."
Лесь Подерв'янський.Гамлєт, або Феномен датського кацапізма.
чи, може рожеву фарбу для фламінго привіз?
ну, типу пробнік.....