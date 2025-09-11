Зеленский после встречи со Стуббом: Необходимо сильное давление на РФ, и не только со стороны Европы

Президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с лидером Финляндии Александром Стуббом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Сегодня говорили предметно по многим направлениям. Уделили много внимания тому нападению, которое вчера россияне совершили против Польши. Все указывает на то, что запуск российских дронов на территорию Польши через территории Украины и Беларуси был продуманным и точно не является случайностью. Россия, к сожалению, имеет возможности продолжать и расширять свою агрессию. Нужны сильные шаги, и не только от Европы, сильное давление, которые реально ограничат потенциал российской воинственности. Благодарен Финляндии за поддержку всей санкционной работы. Ожидаем 19-й пакет санкций Евросоюза. Благодарен и за поддержку нашего движения в Евросоюз и открытие кластеров", - говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили вопрос укрытий.

"Мы в Украине ценим, что Финляндия участвует в таких инициативах, как коалиция укрытий. Это то, что помогает нам не только на уровне государств, но и на уровне наших громад. Важно активизировать работу и именно таких наших коалиций, все сотрудничество, которое помогает стране, громадам, каждому человеку", - добавил он.

