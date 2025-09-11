УКР
Новини
Дрони РФ у Польщі виконали роль "зелених чоловічків", - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський порівняв нещодавню атаку Росії на Польщу із ситуацією у Криму й зауважив, що роль "зелених чоловічків" виконали російські дрони.

Таку думку глава держави висловив під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"На мій погляд найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. Психологічно чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна, зараз не потрібні люди в зеленій формі "зелені чоловічки", які зайшли просто на вашу територію. Сьогодні інша війна, сьогодні ту саму роль на території Польщі виконували безпілотники російського виробництва", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Росія могла атакувати Польщу дронами, щоб партнери зупинили постачання систем ППО Україні, - Зеленський

Зеленський Володимир (25435) Польща (8876) дрони (5489)
Топ коментарі
+10
Нічим воно Крим не нагадало.
Ким ти тоді був ? Ржав як кордони України посувають ?
11.09.2025 15:07 Відповісти
+7
"зелені слуги" в Україні ="зелені чоловічки куйла в Україні"
11.09.2025 15:11 Відповісти
+7
Володя, харош бухати і нести ху🤬ню!
Вже зелені чоловічки йому привиділися в Польщі.
11.09.2025 15:17 Відповісти
Цікаво, а наступна масована ракетно-дронова атака буде супроводжуватись щалітом дронів в Пільшу? Чи ***** поки дасть задню? Як гадаєте?
11.09.2025 15:07 Відповісти
Roman Pavlyuk
@roman_pavlyuk
·
16 год
Окреме послання «любителям» війни в Польщі.

Як тільки у Польщі не дай Боже почнеться війна, навіть обмежена, десь там під Сувалками, то рівень гуманітарної, а згодом і військової катастрофи в Україні буде складно описати словами.

По-перше, наступить криза палива: більше половини всього пального ввозиться в Україну через Польщу. Траси з Любліна та з Кракова у сторону Жешува забиті українськими бензовозами. Нагадаю, що українські НПЗ розбиті, а Дружбу ми зупинили самі.

Далі криза логістики: зараз товари доставляються, наприклад, авіатранспортом до Польщі, а звідти по суходолу до України. Якщо Польща закриє авіапростір або інший транзит, то це буде катастрофою. Словаччина і Угорщина знаходяться за горами, до них йдуть всього дві (!!!) односмугові дороги дороги через Сколе і Турку. І дві залізничні колії: через Турку (одноколійна) та Воловець (двоколійна). І все. А тепер порахуйте скільки доріг і переходів є з Польщею, і порівняйте.
Транспортна ж інфраструктура Румунії у порівнянні з Польщею і близько не стоїть.

Отож, логістична блокада Польщі призведе до того, що в Україні банально не буде що їсти: наприклад, навіть племінний матеріал для курей Україна купує за кордоном. Про інші продукти та речі першої необхідності я взагалі мовчу - не буде навіть підгузників.

І найголовніше - військова криза. Переважна більшість озброєння, включаючи FPV дрони та компоненти для них, ввозяться через Польщу. Угорщина такий транзит заборонила, Словаччина теж не сильно рветься. Плюс, навіть якщо вони й дозволять - вони за горами. Як доказ, що це так, згадайте, як вплинуло блокування доріг польськими фермерами на хід бойових дій у 2023 , а це лише доля з того, що може бути при війні.

Цей список можна продовжувати довго, але у підсумку: ви собі уявити не можете, який рівень пздца чекає Україну, якщо «полякам НАРЕШТІ прийдеться воювати». Навіть, до речі, якщо це буде лише «шахідна війна».

То ж якщо ви думаєте, що із вступом Польщі у війну, війна в Україні не зміниться і ви зможете далі пити каву чи вести бізнес у тилових містах, просто тепер ще й читаючи новини про Польщу, - ви пздц як сильно помиляєтесь.
11.09.2025 15:08 Відповісти
Тобто поляки і НАТА будуть воювати там на півшишечки, а не розйобувати москалів в труху з ракетними ударами по москві? Автор дурачок. Якщо відкртити другий фронт, то війна закінчиться за пару днів, коли томагавки камінь на камінь не залишать від кремля нічого.
11.09.2025 15:14 Відповісти
Ага, зелені...
11.09.2025 15:46 Відповісти
ТОЧНІШЕ зєліних чувачков, чи не так зєлєбоба?????
11.09.2025 15:23 Відповісти
З однією лише різницею. "Зелені чоловічки" у Польщі у всього цивілізованого світу на вухах. А Крим "зеленим чоловічкам" від попередньої влади без жодного пострілу, мало когось у світі колихнув.
11.09.2025 15:25 Відповісти
Угу, Пуйло хотів пересунути шахедами кордони Польщі.
11.09.2025 15:40 Відповісти
Якесь дебільне порівняння, що й не дивно, враховуючи чиє воно.
11.09.2025 15:42 Відповісти
В Польщу залетіла та сторона?
11.09.2025 15:44 Відповісти
«Ополченці».
11.09.2025 15:53 Відповісти
Це таки добрий "план" бо довго тримає
11.09.2025 15:51 Відповісти
Якщо доживемо до наступних виборів - буду голосувати тільки за німого кандидата .
11.09.2025 15:59 Відповісти
Сразу вспоминается крылатая фраза из фильма "Банды Нью Йорка"- "Да что ты черт возьми,такое несешь" Не,оно точно наркоманець-без вариантов
11.09.2025 16:04 Відповісти
ты и есть засланный зелёный человечек
11.09.2025 16:45 Відповісти
 
 