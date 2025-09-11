Дрони РФ у Польщі виконали роль "зелених чоловічків", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський порівняв нещодавню атаку Росії на Польщу із ситуацією у Криму й зауважив, що роль "зелених чоловічків" виконали російські дрони.

Таку думку глава держави висловив під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На мій погляд найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. Психологічно чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна, зараз не потрібні люди в зеленій формі "зелені чоловічки", які зайшли просто на вашу територію. Сьогодні інша війна, сьогодні ту саму роль на території Польщі виконували безпілотники російського виробництва", - зазначив Зеленський.

