Дрони РФ у Польщі виконали роль "зелених чоловічків", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський порівняв нещодавню атаку Росії на Польщу із ситуацією у Криму й зауважив, що роль "зелених чоловічків" виконали російські дрони.
Таку думку глава держави висловив під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На мій погляд найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. Психологічно чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна, зараз не потрібні люди в зеленій формі "зелені чоловічки", які зайшли просто на вашу територію. Сьогодні інша війна, сьогодні ту саму роль на території Польщі виконували безпілотники російського виробництва", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+10 Ksenia VB
показати весь коментар11.09.2025 15:07 Відповісти Посилання
+7 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар11.09.2025 15:11 Відповісти Посилання
+7 Тиха Вода #607592
показати весь коментар11.09.2025 15:17 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ким ти тоді був ? Ржав як кордони України посувають ?
@roman_pavlyuk
·
16 год
Окреме послання «любителям» війни в Польщі.
Як тільки у Польщі не дай Боже почнеться війна, навіть обмежена, десь там під Сувалками, то рівень гуманітарної, а згодом і військової катастрофи в Україні буде складно описати словами.
По-перше, наступить криза палива: більше половини всього пального ввозиться в Україну через Польщу. Траси з Любліна та з Кракова у сторону Жешува забиті українськими бензовозами. Нагадаю, що українські НПЗ розбиті, а Дружбу ми зупинили самі.
Далі криза логістики: зараз товари доставляються, наприклад, авіатранспортом до Польщі, а звідти по суходолу до України. Якщо Польща закриє авіапростір або інший транзит, то це буде катастрофою. Словаччина і Угорщина знаходяться за горами, до них йдуть всього дві (!!!) односмугові дороги дороги через Сколе і Турку. І дві залізничні колії: через Турку (одноколійна) та Воловець (двоколійна). І все. А тепер порахуйте скільки доріг і переходів є з Польщею, і порівняйте.
Транспортна ж інфраструктура Румунії у порівнянні з Польщею і близько не стоїть.
Отож, логістична блокада Польщі призведе до того, що в Україні банально не буде що їсти: наприклад, навіть племінний матеріал для курей Україна купує за кордоном. Про інші продукти та речі першої необхідності я взагалі мовчу - не буде навіть підгузників.
І найголовніше - військова криза. Переважна більшість озброєння, включаючи FPV дрони та компоненти для них, ввозяться через Польщу. Угорщина такий транзит заборонила, Словаччина теж не сильно рветься. Плюс, навіть якщо вони й дозволять - вони за горами. Як доказ, що це так, згадайте, як вплинуло блокування доріг польськими фермерами на хід бойових дій у 2023 , а це лише доля з того, що може бути при війні.
Цей список можна продовжувати довго, але у підсумку: ви собі уявити не можете, який рівень пздца чекає Україну, якщо «полякам НАРЕШТІ прийдеться воювати». Навіть, до речі, якщо це буде лише «шахідна війна».
То ж якщо ви думаєте, що із вступом Польщі у війну, війна в Україні не зміниться і ви зможете далі пити каву чи вести бізнес у тилових містах, просто тепер ще й читаючи новини про Польщу, - ви пздц як сильно помиляєтесь.
Вже зелені чоловічки йому привиділися в Польщі.