НАТО должно сбивать над Украиной дроны, угрожающие странам Альянса, - глава оборонного комитета Бундестага
В Германии призывают к гораздо более решительному ответу на российские дроновые атаки.
Об этом заявил председатель Комитета по вопросам обороны Бундестага Германии Томас Рёвекамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.
По его словам, НАТО доказало, что может отразить такую угрозу.
"Однако мы все еще сталкиваемся с очень значительными вызовами в противовоздушной обороне, особенно в противодействии массированной атаке дронов", - пояснил чиновник, добавив, что военные возможности в этой сфере должны быть расширены, и вклад Германии также должен быть увеличен.
Он считает, что в войне "лучший способ борьбы с беспилотниками - это уничтожить их производственные мощности и пусковые установки". Поэтому также важно, "чтобы партнеры по НАТО быстро оснастили Украину, чтобы она также могла принять меры против этих целей на российской земле".
Рёвекамп также считает, что координация в рамках НАТО необходима для определения того, когда и над чьей территорией выполняются условия для военного противодействия атаке беспилотников.
"Должна быть возможность, с согласия пострадавшей страны, такой как Украина, нейтрализовать беспилотники, которые угрожают территории НАТО, даже в их воздушном пространстве", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І чим скоріше це дійде до тупорезов з НАТО - тим краще
То ж треба збивати всі підряд , і бажано вже при перетині ними кордону кацапії і України .
ГОДІ ВЖЕ БРЕХНІ ТА ШМАРКЛІВ
Учора був мій переломний день, хоча я дозрівав до цього довго.
Але відучора я приголомшений тим, що відбувається в польському та українському інформаційних просторах, зокрема в соцмережах.
Такого шквалу (вибуху) брехні я не бачив ніколи. Обабіч кордону.
Те, що тепер відбувається в неті це апогей брехні, яка зростає третій рік.
У Польщі можна прочитати, що українці та Україна в усьому винні, що дрони були українські, уряд бреше, що вже досить гостинності, що Україна втягує Польщу в війну, що українці нас обкрадають, об'їдают тощо. У цю кампанію брехніі залучені праві радикали, їхні вівці-виборці та російські троли.
В Україні можна прочитати, що поляки сцикуни, обісцялися, що четвертий рік ховаються за спиною українців. Що ми давно знали, попереджали і взагалі НАРЕШТІ і до тих паскудних ляхів прилетіло. В Україні раптом усі всезнайки від права до ліва вирішили стати експертами з питань НАТО та війни. Це теж, ясна річ, пропаганда. Виборці ЗЕ та Свободи регочуть від щастя, бо поляки врешті-решт налякані і бояться. І збивають дрони ракетами за 3 мільйони доларів. Ха ха ха! Таке враження, що в Польщі немає українців, їхніх дружин та дітей.
Мета цієї потужної акції - зірвати допомогу для України. Українці насправді цього хочуть?
У Польщі (з України насправді) журналістка Моніка Андрушевська закликає поляків: не всі маєте любити Україну, але любіть Польщу. Цькування українів і звинувачення України - це пастка і шлях до катастрофи. Катастрофи для Польщі.
Я закликаю українців. Не любіть собі Польщу, якщо маєте якісь свої приводу, мені вони не цікаві. Але любіть Україну. А Польща це на років наступних принаймні 50 найстратегічніший сусід України.
Я не хочу від вас жодного "дякую", "ми вдячні". Мені українці завжди дякують за мою допомогу і мені цього досить.
І хочу заявити ще про щось. Досі я старався бути терпеливим до всіх жалів та бідкання на Польщу. Я підказував, як собі давати раду з дискримінацією. І з реальною дискримінацією я далі буду допомагати.
Але відсьогодні я вже не буду терпіти ЖОДНОЇ антипольської істерики. ЖОДНИХ цитат з Інтернету. Усі ті "а поляки те і се" будуть для мене виявом антипольської істерики, яка є шкідливою і для України.
Польща (щодо антиукраїнської пропаганди) НІЧИМ не відрізняється від України з її антипольською пропагандою. Там можна прочитати таку саму кількість тисяч гидотливих відгуків. Тільки українці охоче кидаються рахувати дурних поляків, а з дурними українцями - то ж усе вже відомо - не звертаємо уваги.
Шановні! Нас з 80 мільйонів (чи 70, менша з тим). Ми союзники (на сьогодні, що буде через 20 років, побачимо). Ми ділимося ВИКЛЮЧНО на розумних (та добрих) і дурних (та поганих). Не на поляків та українців.
Полонофобія = українофобія.
Українофобія = полонофобія.
Кожен польський українофоб є зрадником Польщі.
Кожен український полонофоб є зрадником України.
Прошу мене БІЛЬШЕ не завалювати цитатами з Інтернету, бо я не чаклун і я тих усіх дурнів (обабіч кордону) не вилікую.
ЖОДНИХ цитат і жодного бідкання на поляків! Я серйозно.