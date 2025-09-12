НАТО должно сбивать над Украиной дроны, угрожающие странам Альянса, - глава оборонного комитета Бундестага

В Германии призывают к гораздо более решительному ответу на российские дроновые атаки.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам обороны Бундестага Германии Томас Рёвекамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

По его словам, НАТО доказало, что может отразить такую угрозу.

"Однако мы все еще сталкиваемся с очень значительными вызовами в противовоздушной обороне, особенно в противодействии массированной атаке дронов", - пояснил чиновник, добавив, что военные возможности в этой сфере должны быть расширены, и вклад Германии также должен быть увеличен.

Он считает, что в войне "лучший способ борьбы с беспилотниками - это уничтожить их производственные мощности и пусковые установки". Поэтому также важно, "чтобы партнеры по НАТО быстро оснастили Украину, чтобы она также могла принять меры против этих целей на российской земле".

Рёвекамп также считает, что координация в рамках НАТО необходима для определения того, когда и над чьей территорией выполняются условия для военного противодействия атаке беспилотников.

"Должна быть возможность, с согласия пострадавшей страны, такой как Украина, нейтрализовать беспилотники, которые угрожают территории НАТО, даже в их воздушном пространстве", - подытожил он.

