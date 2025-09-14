Сикорский призвал союзников рассмотреть перехват российских целей над Украиной: Технически мы способны это сделать

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Tagesschau, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вы спрашиваете меня лично: мы должны подумать над этим. Технически мы, как НАТО и Европейский союз, были бы способны это сделать, но это решение не может принять Польша самостоятельно, а только вместе с союзниками",- сказал польский министр.

Кроме этого, Сикорский предложил союзникам проводить скоординированные действия против российского "теневого флота" в Балтийском море.

"Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих старых кораблей в Балтийское море. Если хотя бы одно из этих российских судов, два из которых уже затонули в Азовском море, утонет в Балтийском море, мы столкнемся с экологической катастрофой беспрецедентного масштаба",- заявил глава МИД Польши.

