Новости Сбивание дронов над Украиной
Сикорский призвал союзников рассмотреть перехват российских целей над Украиной: Технически мы способны это сделать

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Tagesschau, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вы спрашиваете меня лично: мы должны подумать над этим. Технически мы, как НАТО и Европейский союз, были бы способны это сделать, но это решение не может принять Польша самостоятельно, а только вместе с союзниками",- сказал польский министр.

Кроме этого, Сикорский предложил союзникам проводить скоординированные действия против российского "теневого флота" в Балтийском море.

"Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих старых кораблей в Балтийское море. Если хотя бы одно из этих российских судов, два из которых уже затонули в Азовском море, утонет в Балтийском море, мы столкнемся с экологической катастрофой беспрецедентного масштаба",- заявил глава МИД Польши.

Читайте также: НАТО должно сбивать над Украиной дроны, угрожающие странам Альянса, - глава оборонного комитета Бундестага

НАТО (10307) Сикорский Радослав (474) дроны (4658)
Що заважало це робити ще 3 роки тому ?
показать весь комментарий
14.09.2025 20:21 Ответить
Зараз також ніц не буде.

Бо головне те, що сказане після слова "але", а саме: ...але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом з союзниками...

Тобто, це просто патякання.
показать весь комментарий
14.09.2025 20:25 Ответить
Сікорський - один з небагатьох , хто реально дивиться на все ... на жаль , і в Польщі і в Європі , таких не багато ...
показать весь комментарий
14.09.2025 20:27 Ответить
Польща може самостійно прийняти рішення і долучитись до Сил оборони України!
показать весь комментарий
14.09.2025 20:34 Ответить
А в цей час більшість "патріотів" найпатріотичнішої західної частини України воюють із диванів у Польщі.
показать весь комментарий
14.09.2025 20:58 Ответить
Так.
показать весь комментарий
14.09.2025 21:06 Ответить
Їм страшно було. А зараз їм і страшно і грошей зажмуть, бо це дуже дорого, - ракетами збивати гербери. Якщо навіть і почнуть збивати, то швидко закінчать і скажуть ми вам грошей дамо на зенітні дрони, нехай ваші військові, яким платити треба менше, все самі роблять.
показать весь комментарий
14.09.2025 20:29 Ответить
йдеться про безпеку Польщі.
то навіщо вам, полякам, якісь гніди з Угорщини чи Словаччини ?

.
показать весь комментарий
14.09.2025 22:58 Ответить
Покажіть приклад тай інші підтягнуться
показать весь комментарий
14.09.2025 20:21 Ответить
29 польських МіГів вже стають на крило і перелітають в Україну - нє? - от бач - одні слова
показать весь комментарий
14.09.2025 20:33 Ответить
Так передали ж частину Мігів уже поляки...
показать весь комментарий
14.09.2025 21:08 Ответить
Ні - сказали нехай США дасть їм замісь МіГів Ф- 35
показать весь комментарий
14.09.2025 21:17 Ответить
Ось
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64967365
показать весь комментарий
14.09.2025 21:19 Ответить
Це недавня історія - десь 3 міс а 2022 р надавали
показать весь комментарий
14.09.2025 21:19 Ответить
ті Міги такі мутні !
їх перегнали в Рамштайн, де вони розчинилися.
мабуть супер-стелси були.

.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:00 Ответить
Технічно НАТО стало якесь обісцяне
показать весь комментарий
14.09.2025 20:23 Ответить
Два румунських Ф-16 довго кружляли над кацапським дроном, поки він не перелетів знову в Україну.
"Хвалити Богу!" - сказали румунські Ф-16 з полегшенням, а то довелось би збивати.

.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:03 Ответить
тобто не можете ухвалити рішення ? знайдить вже у себе яйца

угорці, та словаки будуть проти і що ви ім зробите ?
показать весь комментарий
14.09.2025 20:25 Ответить
Amen! Кричали жирафи.
показать весь комментарий
14.09.2025 20:25 Ответить
Ключовий момент у заяві - "були б".
показать весь комментарий
14.09.2025 20:26 Ответить
поки ви зберетеся, поки ви визначите хто і як може ухвалювати ці рішення, пройде ще років за п'ять
показать весь комментарий
14.09.2025 20:26 Ответить
Захід міг перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України ще з 2022.
І не було б в Україні проблем з ППО.
Сікорський заговорив про це лише зараз, коли полякам стало припікати.
показать весь комментарий
14.09.2025 20:29 Ответить
І це була б зовсім інша війна - з працюючою економікою, без проблем з електроенергією і без українських біженців на Заході.
показать весь комментарий
14.09.2025 20:51 Ответить
Поки пановє зберетеся, то можливо прийдеться згадувати та обновлювати "Полонез Огінського" з новими сумними нотками, так би мовити в оранжировці.
показать весь комментарий
14.09.2025 20:31 Ответить
Технічно, і імпотент може вступить в статевий акт з жінкою, бо член є... Однак, він НЕ СТОЇТЬ!!!
показать весь комментарий
14.09.2025 20:34 Ответить
А чого з 19-тю дронами таке не зробили?
показать весь комментарий
14.09.2025 20:39 Ответить
Попрахайте ЗСУ закрити повітря над Польшею з Військом польськім та Румунією з Армата Романія, як УЦкраїна прохала вас це зробити з 2022 року.
показать весь комментарий
14.09.2025 20:43 Ответить
Ой, то добре! Але ж вони позапихають руки в бруки і ніяково відвернуться. Мало ймовірно.
показать весь комментарий
14.09.2025 20:53 Ответить
Всі європейські країни НАТО надіються на могутнє войсько польське . А войско польське існує тільки на папері .
показать весь комментарий
14.09.2025 21:11 Ответить
Один європейський чиновник, не називаючись, сказав Радіо Свобода: «Ракети класу «повітря-повітря» надзвичайно дорогі для використання проти дешевих російських безпілотників, і якщо 800 таких ракет буде відправлено одночасно, як це відбувається в Україні, Європа витратить весь свій арсенал лише за кілька тижнів».
показать весь комментарий
14.09.2025 21:13 Ответить
Десятки російських дронів у Польщі виявили прогалини й у тому, як альянс (не) підготувався - до нової ери війни дронів.
показать весь комментарий
14.09.2025 21:15 Ответить
Понад 19 безпілотників влетіли в повітряний простір Польщі, а отже, і НАТО. Збиті було чотири.

Деякі європейські чиновники пояснили на умовах анонімності Радіо Свобода, що пріоритет надавався тим безпілотникам, які, здавалося, прямували до критично важливої інфраструктури.

З огляду на обмежену шкоду нерухомості та відсутність жертв, така стратегія здавалася виправданою.
Та багато хто нині цікавиться, чому треба було залучати дорогі системи AWACS та винищувачі F-35, а не на значно дешевшу систему боротьби з дронами Sky CTRL, яку використовує Польща.
показать весь комментарий
14.09.2025 21:16 Ответить
Білі люди дуже пишаються тим що вони завжди все роблять разом.
показать весь комментарий
14.09.2025 21:18 Ответить
Вони хочуть збивати дрони над нашими головами, бо вже кілька польських хат постраждало.
показать весь комментарий
14.09.2025 21:52 Ответить
А практично ні. ***** не дозволе
показать весь комментарий
14.09.2025 22:38 Ответить
воу-воу ти впевнени, не треба так спішити а як жеж волинська "трагедія"??
показать весь комментарий
14.09.2025 23:04 Ответить
 
 