Сикорский призвал союзников рассмотреть перехват российских целей над Украиной: Технически мы способны это сделать
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.
Об этом он сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Tagesschau, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если вы спрашиваете меня лично: мы должны подумать над этим. Технически мы, как НАТО и Европейский союз, были бы способны это сделать, но это решение не может принять Польша самостоятельно, а только вместе с союзниками",- сказал польский министр.
Кроме этого, Сикорский предложил союзникам проводить скоординированные действия против российского "теневого флота" в Балтийском море.
"Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих старых кораблей в Балтийское море. Если хотя бы одно из этих российских судов, два из которых уже затонули в Азовском море, утонет в Балтийском море, мы столкнемся с экологической катастрофой беспрецедентного масштаба",- заявил глава МИД Польши.
Бо головне те, що сказане після слова "але", а саме: ...але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом з союзниками...
Тобто, це просто патякання.
то навіщо вам, полякам, якісь гніди з Угорщини чи Словаччини ?
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64967365
їх перегнали в Рамштайн, де вони розчинилися.
мабуть супер-стелси були.
"Хвалити Богу!" - сказали румунські Ф-16 з полегшенням, а то довелось би збивати.
угорці, та словаки будуть проти і що ви ім зробите ?
І не було б в Україні проблем з ППО.
Сікорський заговорив про це лише зараз, коли полякам стало припікати.
Деякі європейські чиновники пояснили на умовах анонімності Радіо Свобода, що пріоритет надавався тим безпілотникам, які, здавалося, прямували до критично важливої інфраструктури.
З огляду на обмежену шкоду нерухомості та відсутність жертв, така стратегія здавалася виправданою.
Та багато хто нині цікавиться, чому треба було залучати дорогі системи AWACS та винищувачі F-35, а не на значно дешевшу систему боротьби з дронами Sky CTRL, яку використовує Польща.