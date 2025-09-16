УКР
Новини Операція Східний вартовий
Велика Британія готова збивати російські дрони над країнами НАТО, - Гілі

НАТО рішуче реагує на загрози з боку Росії, і британські винищувачі Typhoon будуть готові знищувати дрони, які становлять небезпеку для союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Напередодні стало відомо, що Лондон приєднається до нової місії НАТО "Східний вартовий" у Польщі, запущеної після безпрецедентних зальотів російських безпілотників. Для цього Британія відправляє свої винищувачі Typhoon.

"Якщо є дрони, які становлять загрозу для життя поляків, то НАТО вживе заходів, щоб їх знищити", - наголосив Гілі.

Він підкреслив, що британські літаки є частиною ширшої місії із захисту повітряного простору НАТО. За його словами, рішення про застосування сил ухвалюватиме сам Альянс.

Окремо Гілі прокоментував інцидент, коли російський безпілотник залетів на територію Румунії. Він зазначив, що місія "Східний вартовий" може бути поширена й на цю країну, якщо НАТО визнає це необхідним.

"Вони розгорнуті в рамках повітряного патрулювання НАТО. Рішення про те, що і де розгорнути, приймає Альянс. Це частина нашого внеску в колективну оборону", - додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про російські дрони в Польщі: Путін перевіряє, на що здатне НАТО

НАТО (6780) Гілі Джон (69) винищувач (1)
16.09.2025 13:24 Відповісти
якби моє прізвище так уродували, я б теж так заявляв. він Хілі, а не Гілі.
16.09.2025 13:28 Відповісти
Поліція готова стріляти у відповідь із вікон своєї будівлі у разі спроби штурму.
16.09.2025 13:28 Відповісти
Як тільки закриється небо ,росії нічого тут робити
16.09.2025 13:29 Відповісти
там уже пора сбивать дроны над Беларусью..дабы хриплый путиносос не кричал,что это провокация запада.
16.09.2025 13:47 Відповісти
Не нато, нам пи₴діти...
16.09.2025 13:52 Відповісти
Позиція терпіли: "Ми збиватимемо дрони над нашою (НАТО) територією". А в@бати по росії у відповідь своїми дронамиі та ракетами в голову не приходить? Зіб'єш 5 дронів, путін завтра направить 10, зіб'єш їх, він пришле 100/200/1000... Це шлях в нікуди, хіба не видно як це в Україні відбувається?
16.09.2025 15:17 Відповісти
 
 