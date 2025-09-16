Велика Британія готова збивати російські дрони над країнами НАТО, - Гілі

НАТО рішуче реагує на загрози з боку Росії, і британські винищувачі Typhoon будуть готові знищувати дрони, які становлять небезпеку для союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Напередодні стало відомо, що Лондон приєднається до нової місії НАТО "Східний вартовий" у Польщі, запущеної після безпрецедентних зальотів російських безпілотників. Для цього Британія відправляє свої винищувачі Typhoon.

"Якщо є дрони, які становлять загрозу для життя поляків, то НАТО вживе заходів, щоб їх знищити", - наголосив Гілі.

Він підкреслив, що британські літаки є частиною ширшої місії із захисту повітряного простору НАТО. За його словами, рішення про застосування сил ухвалюватиме сам Альянс.

Окремо Гілі прокоментував інцидент, коли російський безпілотник залетів на територію Румунії. Він зазначив, що місія "Східний вартовий" може бути поширена й на цю країну, якщо НАТО визнає це необхідним.

"Вони розгорнуті в рамках повітряного патрулювання НАТО. Рішення про те, що і де розгорнути, приймає Альянс. Це частина нашого внеску в колективну оборону", - додав міністр.

