Британія долучається до місії "Східний вартовий" і перекидає в Польщу винищувачі Typhoon

Британія долучається до нової місії НАТО "Східний вартовий" у Польщі, яку 13 вересня запустило НАТО після вторгнення російських БпЛА, та надсилає свої Typhoon.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони Британії.

У відомстві зазначили, що відправляють у Польщу свої винищувачі, не уточнюючи кількість.

"Typhoon Королівських повітряних сил приєднаються до союзників і будуть виконувати польоти для захисту повітряного простору Польщі у складі місії Eastern Sentry після безвідповідального й небезпечного вторгення російських дронів у Польщу минулого тижня", – повідомили у пресслужбі.

НАТО починає операцію "Східний вартовий"

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що НАТО запускає місію "Східний вартовий" для того, щоб посилити позиції вздовж східного флангу Альянсу. Це відповідь на атаку російських дронів на Польщу та загрозу від РФ.

Вже 13 вересня у Польщі стартувала операція "Східний вартовий", спрямована на зміцнення позицій НАТО на східному фланзі.