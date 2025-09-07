Польща піднімала авіацію через нічну атаку РФ по Україні

У ніч на 7 вересня Польща підняла у повітря авіацію, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої готовності через масований удар Росії по Україні.

Про це повідомило оперативне командування ЗС Польщі.

У повітряному просторі країни діяли польські та союзні винищувачі. "Підпорядковані сили і засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - йдеться у заяві.

Згодом у командуванні уточнили, що операції польських і союзних ВПС завершилися після припинення ударів РФ по цілях в Україні. До забезпечення безпеки повітряного простору залучалися F-35 Королівських ВПС Нідерландів.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

