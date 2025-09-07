УКР
Польща піднімала авіацію через нічну атаку РФ по Україні

Польща виділила кошти для розмінування забруднених територій України

У ніч на 7 вересня Польща підняла у повітря авіацію, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої готовності через масований удар Росії по Україні.

Про це повідомило оперативне командування ЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ.

У повітряному просторі країни діяли польські та союзні винищувачі. "Підпорядковані сили і засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - йдеться у заяві.

Згодом у командуванні уточнили, що операції польських і союзних ВПС завершилися після припинення ударів РФ по цілях в Україні. До забезпечення безпеки повітряного простору залучалися F-35 Королівських ВПС Нідерландів.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Топ коментарі
+11
ЩО ПІДНІМАЛА.ЩО НЕ ПІДНІМАЛА- ОДИН КУЙ
07.09.2025 11:00 Відповісти
+7
Навіщо ? Для понту ??
Кожен раз поляки підіймають авіацію , але ще жодного кацапського дрона не збили , хоча вони долітають вже ледве не до Варшави . !! То навіщо полякам авіація , щоб горобців ганяти ??
07.09.2025 11:05 Відповісти
+5
Нахрєна? Шоби шо?
07.09.2025 11:04 Відповісти
ЩО ПІДНІМАЛА.ЩО НЕ ПІДНІМАЛА- ОДИН КУЙ
07.09.2025 11:00 Відповісти
За 300 м поряд, будинок розвалило.

А пшекі авіацію тренують..та хоч би тренували на нашій території, відключили транспондери - й гей воли...сцикуни..
07.09.2025 11:03 Відповісти
07.09.2025 11:42 Відповісти
Навіщо писати відверту маячню? Вам ніхто нічого не винен. Сикуни - це ж у поляків пів армії в бігах, чверть в розшуку, ага
07.09.2025 11:52 Відповісти
То й не пишіть
07.09.2025 12:04 Відповісти
Нахрєна? Шоби шо?
07.09.2025 11:04 Відповісти
Сцикотно ляхам.
07.09.2025 11:05 Відповісти
Навіщо ? Для понту ??
Кожен раз поляки підіймають авіацію , але ще жодного кацапського дрона не збили , хоча вони долітають вже ледве не до Варшави . !! То навіщо полякам авіація , щоб горобців ганяти ??
07.09.2025 11:05 Відповісти
Войсько польськє моторизоване на роверах.
07.09.2025 11:06 Відповісти
та нехай вже куярять тих українців головне щоб союзників не зачепило….
07.09.2025 11:07 Відповісти
А яка справа України, піднімає Польща свої літаки, чи ні? Краще б давали пораду своєму Верховному, що з 2019 року потрібно гроші витрачати на зброю, а не на асфальт. Поляки, хоч і в НАТО, але турбувалися і турбуються про свою армію, за своїх громадян. Я так розумію, що асфальтоукладчики і бітумовозки піднімати не потрібно, бо вони шахеди і ракети не збивають?
07.09.2025 11:12 Відповісти
не позорься кацапепанный - поляки ТЕРПИЛЫ или еще хуже - и это стало ясно уже давно
07.09.2025 11:32 Відповісти
Неймовірна потужність 💪
07.09.2025 11:12 Відповісти
все вірно!
тренуються, терміново евакуюватися за віслу.
07.09.2025 11:13 Відповісти
А шо це пшаки підіймали? І не боязно? А раптом ***** нападьот?
Я на фоні сцикливих пшаків завжди наводжу приклад турків. Вони попередили кацапню не залітати своїми бомберами на їх територію. Один кацап ризикнув і залетів на 24 секунди до турків, і цього хатило, щоб відправити кацапа в край вічної охоти, до йосі кака.бздона. А шо там поляки? Вони тільки кордони блокують, знаючи, що за це їм рило не начастять. Одним словом, бояться всього від кацапів, навідь дронів. Одним словом, нема від них ніякого толку. Добре хоть зброю пропускають для України. А так - гнилий народ, всього боїться.
07.09.2025 11:20 Відповісти
Ляхам це допоможе як мертвому припарки. Як лиш дядько Сем забере свою рать з Європи (а уже грозиться...) ляхи обпудяться як у 39-му (та й раніше) Ляхи підлі і сикливі і не вояки.
07.09.2025 11:23 Відповісти
никто ничего с Европы не заберет - не мечтайте кацапы
07.09.2025 11:33 Відповісти
Ага , вспотіли ,захекались ще й напудилися.
07.09.2025 11:24 Відповісти
Навіть уявляю страх польського пілота перед необхідністю нажати гашетку для збиття кацапського дрона. Бо це реальна можливість попасти в немилість до *****. Хай впаде ліпше на дах родини якихось рольніків. Потім скажемо що то український не в ту сторону полетів. А США підтвердять, як завжди.
07.09.2025 11:37 Відповісти
Моєму кумові кума теж піднімала, але нічого не вийшло.
07.09.2025 11:38 Відповісти
Політали, розважились...
07.09.2025 11:38 Відповісти
Яка ******* новина. Побільше таких новин, одразу ж стало легше
07.09.2025 11:42 Відповісти
А фермери мабуть пообсиралися та невийдуть на пікет?
07.09.2025 11:43 Відповісти
А поляки понти колотять, могили розривають та пункти пропуску блокують...
07.09.2025 11:43 Відповісти
Агентів ФСБ там дофіга .
07.09.2025 11:51 Відповісти
Поляки ще гірші за бульбашів. У мене є знайомий бульбаш, правда родився тут в Україні, батьки його ще при совєтах переїхали сюди жити бо на бульбондії дуже бідно жили. Такееее *** єхидне, все з подйобочками, недомовочками та натяками розмовляє. Все у нього нЄАднАзначнА...
07.09.2025 12:00 Відповісти
Вони між краплинами завжди ходять. Також були знайомі та й родичі живуть у Бацькарейху.
показати весь коментар
07.09.2025 12:26 Відповісти
07.09.2025 11:50 Відповісти
Покі віяки ЗСУ гинуть на фронті і цівільні у тилу, військо Польське тренуєтся.
Еще польська не згинела, но дала вже душок.
07.09.2025 11:51 Відповісти
Була важка ніч для поляків. Співчуваємо
07.09.2025 12:01 Відповісти
07.09.2025 12:11 Відповісти
,,поднимала авиацию,,--- хоть выше крыши то взлетели или на бреющем рассекали воздух?
07.09.2025 12:11 Відповісти
Героїчно! Потужно! Це вам не українське збіжжя додолу висипати, це ух як героїчно. Буде що дудам розказати потомкам після перемоги України у війні не лише за свою незалежність, а й за безпеку Польщі в числі багатьох європейських країн.
07.09.2025 12:30 Відповісти
Все що вони вміють це підніматитись і льондовачь, а більше вони не вміють,це як у їхній пісні ,групи Ledi Pamk, Fabryka mawp,fabryka psuw,rezerwat dzikich stwozen...
07.09.2025 12:36 Відповісти
 
 