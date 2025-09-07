Польща піднімала авіацію через нічну атаку РФ по Україні
У ніч на 7 вересня Польща підняла у повітря авіацію, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої готовності через масований удар Росії по Україні.
Про це повідомило оперативне командування ЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ.
У повітряному просторі країни діяли польські та союзні винищувачі. "Підпорядковані сили і засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - йдеться у заяві.
Згодом у командуванні уточнили, що операції польських і союзних ВПС завершилися після припинення ударів РФ по цілях в Україні. До забезпечення безпеки повітряного простору залучалися F-35 Королівських ВПС Нідерландів.
Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.
Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.
Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.
За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.
А пшекі авіацію тренують..та хоч би тренували на нашій території, відключили транспондери - й гей воли...сцикуни..
Кожен раз поляки підіймають авіацію , але ще жодного кацапського дрона не збили , хоча вони долітають вже ледве не до Варшави . !! То навіщо полякам авіація , щоб горобців ганяти ??
тренуються, терміново евакуюватися за віслу.
Я на фоні сцикливих пшаків завжди наводжу приклад турків. Вони попередили кацапню не залітати своїми бомберами на їх територію. Один кацап ризикнув і залетів на 24 секунди до турків, і цього хатило, щоб відправити кацапа в край вічної охоти, до йосі кака.бздона. А шо там поляки? Вони тільки кордони блокують, знаючи, що за це їм рило не начастять. Одним словом, бояться всього від кацапів, навідь дронів. Одним словом, нема від них ніякого толку. Добре хоть зброю пропускають для України. А так - гнилий народ, всього боїться.
Еще польська не згинела, но дала вже душок.