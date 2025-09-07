Удар РФ по цивільному наметовому табору на Сумщині: загинула жінка, 7 людей поранені. ФОТО

Напередодні пізно ввечері війська РФ атакували наметовий табір цивільних у передмісті Путивльської громади на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію.

"Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка - ще до приїзду медиків. Щирі співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, поранено 7 людей, серед них - 8-річний хлопчик і його батьки. Всіх госпіталізували.

Також читайте: Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині: пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків і транспорт. ФОТО

"Постраждалим надають медичну допомогу, їхній стан попередньо середньої тяжкості", - уточнили в ОВА.

Фото: Сумська ОВА