2 050 8
Удар РФ по цивільному наметовому табору на Сумщині: загинула жінка, 7 людей поранені. ФОТО
Напередодні пізно ввечері війська РФ атакували наметовий табір цивільних у передмісті Путивльської громади на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію.
"Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка - ще до приїзду медиків. Щирі співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, поранено 7 людей, серед них - 8-річний хлопчик і його батьки. Всіх госпіталізували.
"Постраждалим надають медичну допомогу, їхній стан попередньо середньої тяжкості", - уточнили в ОВА.
