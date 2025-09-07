УКР
атака дрона по Сумщині
Удар РФ по цивільному наметовому табору на Сумщині: загинула жінка, 7 людей поранені. ФОТО

Напередодні пізно ввечері війська РФ атакували наметовий табір цивільних у передмісті Путивльської громади на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію.

"Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка - ще до приїзду медиків. Щирі співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, поранено 7 людей, серед них - 8-річний хлопчик і його батьки. Всіх госпіталізували.

Також читайте: Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині: пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків і транспорт. ФОТО

"Постраждалим надають медичну допомогу, їхній стан попередньо середньої тяжкості", - уточнили в ОВА.

удар по Сумщині
Фото: Сумська ОВА
удар по Сумщині
Фото: Сумська ОВА

так закінчується відпочинок у прифронтовому районі..
07.09.2025 10:39 Відповісти
Який в опу може бути наметовий табір в зоні інтенсивних бойових дій?
07.09.2025 11:45 Відповісти
Зараз вся Україна зона інтенсивних бойових дій, на жаль.
07.09.2025 11:52 Відповісти
не вся
07.09.2025 12:26 Відповісти
А куди ще не прилітало?
07.09.2025 12:31 Відповісти
інтенсивно не прилітало багато куди - навскидку в Кончу Заспу
07.09.2025 12:47 Відповісти
Це не біженці?? Саме відпочинок туристів??
Чи дарвіна шукають чи їх місцевий корегувальник - ТГ_актівіст підмовив у "похід" для своїх якихось цілей ?
На замітку: у тих же Херсоні і Миколаєві повно ватнявих, які "ждут русню" а також повно "нємоя вайна_какая разніца". Тільки що Херсон вимирає, пепеміщуються в Миколаїв
07.09.2025 13:33 Відповісти
 
 