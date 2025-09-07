Удар РФ по гражданскому палаточному лагерю на Сумщине: погибла женщина, 7 человек ранены. ФОТО

Накануне поздно вечером войска РФ атаковали палаточный лагерь гражданских в пригороде Путивльской громады на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, мирный отдых людей враг превратил в трагедию.

"От осколочного ранения погибла 51-летняя женщина - еще до приезда медиков. Искренние соболезнования родным", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, ранены 7 человек, среди них - 8-летний мальчик и его родители. Всех госпитализировали.

"Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, их состояние предварительно средней тяжести", - уточнили в ОГА.

Фото: Сумская ОГА