Удар РФ по гражданскому палаточному лагерю на Сумщине: погибла женщина, 7 человек ранены. ФОТО
Накануне поздно вечером войска РФ атаковали палаточный лагерь гражданских в пригороде Путивльской громады на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, мирный отдых людей враг превратил в трагедию.
"От осколочного ранения погибла 51-летняя женщина - еще до приезда медиков. Искренние соболезнования родным", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, ранены 7 человек, среди них - 8-летний мальчик и его родители. Всех госпитализировали.
"Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, их состояние предварительно средней тяжести", - уточнили в ОГА.
Чи дарвіна шукають чи їх місцевий корегувальник - ТГ_актівіст підмовив у "похід" для своїх якихось цілей ?
На замітку: у тих же Херсоні і Миколаєві повно ватнявих, які "ждут русню" а також повно "нємоя вайна_какая разніца". Тільки що Херсон вимирає, пепеміщуються в Миколаїв