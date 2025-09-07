РУС
Новости Фото атака дрона по Сумщине
2 214 8

Удар РФ по гражданскому палаточному лагерю на Сумщине: погибла женщина, 7 человек ранены. ФОТО

Накануне поздно вечером войска РФ атаковали палаточный лагерь гражданских в пригороде Путивльской громады на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, мирный отдых людей враг превратил в трагедию.

"От осколочного ранения погибла 51-летняя женщина - еще до приезда медиков. Искренние соболезнования родным", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, ранены 7 человек, среди них - 8-летний мальчик и его родители. Всех госпитализировали.

Также читайте: Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру на Сумщине: повреждены по меньшей мере 16 частных домов и транспорт. ФОТО

"Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, их состояние предварительно средней тяжести", - уточнили в ОГА.

удар по Сумской области
Фото: Сумская ОГА
удар по Сумской области
Фото: Сумская ОГА

Автор: 

обстрел (29379) Сумская область (3644) Конотопский район (34) Путивль (6)
так закінчується відпочинок у прифронтовому районі..
07.09.2025 10:39 Ответить
Який в опу може бути наметовий табір в зоні інтенсивних бойових дій?
07.09.2025 11:45 Ответить
Зараз вся Україна зона інтенсивних бойових дій, на жаль.
07.09.2025 11:52 Ответить
не вся
07.09.2025 12:26 Ответить
А куди ще не прилітало?
07.09.2025 12:31 Ответить
інтенсивно не прилітало багато куди - навскидку в Кончу Заспу
07.09.2025 12:47 Ответить
Це не біженці?? Саме відпочинок туристів??
Чи дарвіна шукають чи їх місцевий корегувальник - ТГ_актівіст підмовив у "похід" для своїх якихось цілей ?
На замітку: у тих же Херсоні і Миколаєві повно ватнявих, які "ждут русню" а також повно "нємоя вайна_какая разніца". Тільки що Херсон вимирає, пепеміщуються в Миколаїв
07.09.2025 13:33 Ответить
 
 