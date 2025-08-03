Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумской области: повреждены по меньшей мере 16 частных домов и транспорт. ФОТО

3 августа российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру на Сумщине.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Под вражеским ударом оказалось село в Путивльской громаде. Предварительно, враг применил БПЛА с боевыми частями - вероятно, две ракеты", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены по меньшей мере 16 частных домов - выбиты окна, разрушены кровли. Поврежден транспорт.

Также читайте: Почти 2700 атак совершили россияне в июле на Сумщину: погибли 23 человека, еще 140 - ранены

К счастью, обошлось без пострадавших.

"Спасибо всем, кто оперативно реагирует на последствия этих атак. Работаем над восстановлением и помощью людям", - написал Григоров.





