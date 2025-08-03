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Новости Фото Атака беспилотников на Сумщину
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Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумской области: повреждены по меньшей мере 16 частных домов и транспорт. ФОТО

3 августа российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру на Сумщине.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Под вражеским ударом оказалось село в Путивльской громаде. Предварительно, враг применил БПЛА с боевыми частями - вероятно, две ракеты", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены по меньшей мере 16 частных домов - выбиты окна, разрушены кровли. Поврежден транспорт.

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К счастью, обошлось без пострадавших.

"Спасибо всем, кто оперативно реагирует на последствия этих атак. Работаем над восстановлением и помощью людям", - написал Григоров.

Обстрел Путивльской общины 3 августа
Обстрел Путивльской общины 3 августа
Обстрел Путивльской общины 3 августа

Автор: 

Сумская область (3538) Конотопский район (28) Путивль (5)


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Усе, що намагається знищити в Україні прутень, ОБОВЯЗКОВО, відбувається за участю змосковщених коригувальників!
Оманські, з урядового кварталу, про це знають, ще з 2019 року!!
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03.08.2025 13:23 Ответить
Та тут КАБами зносяться села в прикордонні без ніяких коригувальників, для чого вони якщо все підряд знищується.
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03.08.2025 13:43 Ответить
Як важко будуватися в Україні! Роками відмовляють люди собі у всьому щоб стянутися на житло для родини. А тут тиць-гриць кацапи і праця поколінь коту під хвіст...
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03.08.2025 13:35 Ответить
 
 