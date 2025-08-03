Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумской области: повреждены по меньшей мере 16 частных домов и транспорт. ФОТО
3 августа российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру на Сумщине.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Под вражеским ударом оказалось село в Путивльской громаде. Предварительно, враг применил БПЛА с боевыми частями - вероятно, две ракеты", - говорится в сообщении.
В результате обстрела повреждены по меньшей мере 16 частных домов - выбиты окна, разрушены кровли. Поврежден транспорт.
К счастью, обошлось без пострадавших.
"Спасибо всем, кто оперативно реагирует на последствия этих атак. Работаем над восстановлением и помощью людям", - написал Григоров.
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Оманські, з урядового кварталу, про це знають, ще з 2019 року!!