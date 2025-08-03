Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині: пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків і транспорт. ФОТО

3 серпня російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Під ворожим ударом опинилось село в Путивльській громаді. Попередньо, ворог застосував БпЛА з бойовими частинами – ймовірно, дві ракети", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків – вибиті вікна, зруйновані покрівлі. Пошкоджений транспорт.

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На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Дякую всім, хто оперативно реагує на наслідки цих атак. Працюємо над відновленням та допомогою людям", - написав Григоров.





