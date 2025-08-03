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Новини Фото Атака безпілотників на Сумщину
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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині: пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків і транспорт. ФОТО

3 серпня російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Під ворожим ударом опинилось село в Путивльській громаді. Попередньо, ворог застосував БпЛА з бойовими частинами – ймовірно, дві ракети", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків – вибиті вікна, зруйновані покрівлі. Пошкоджений транспорт.

Також читайте: Майже 2700 атак здійснили росіяни в липні на Сумщину: загинули 23 людини, ще 140 - поранені

На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Дякую всім, хто оперативно реагує на наслідки цих атак. Працюємо над відновленням та допомогою людям", - написав Григоров.

Обстріл Путивльської громади 3 серпня
Обстріл Путивльської громади 3 серпня
Обстріл Путивльської громади 3 серпня

Автор: 

Сумська область (4094) Конотопський район (29) Путивль (6)


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Усе, що намагається знищити в Україні прутень, ОБОВЯЗКОВО, відбувається за участю змосковщених коригувальників!
Оманські, з урядового кварталу, про це знають, ще з 2019 року!!
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03.08.2025 13:23 Відповісти
Та тут КАБами зносяться села в прикордонні без ніяких коригувальників, для чого вони якщо все підряд знищується.
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03.08.2025 13:43 Відповісти
Як важко будуватися в Україні! Роками відмовляють люди собі у всьому щоб стянутися на житло для родини. А тут тиць-гриць кацапи і праця поколінь коту під хвіст...
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03.08.2025 13:35 Відповісти
 
 