Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині: пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків і транспорт. ФОТО
3 серпня російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Під ворожим ударом опинилось село в Путивльській громаді. Попередньо, ворог застосував БпЛА з бойовими частинами – ймовірно, дві ракети", - ідеться в повідомленні.
Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків – вибиті вікна, зруйновані покрівлі. Пошкоджений транспорт.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
"Дякую всім, хто оперативно реагує на наслідки цих атак. Працюємо над відновленням та допомогою людям", - написав Григоров.
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Оманські, з урядового кварталу, про це знають, ще з 2019 року!!